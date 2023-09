"Spettacolo teatrale a Acqualagna sulla Breccia di Porta Pia"

Da domani a domenica Marche Storie: racconti e tradizioni dai borghi in festa, approda ad Acqualagna con lo spettacolo teatrale ‘La Via di Casa’ che riprende la storia scritta da un giovane contadino di Acqualagna Marco Damiani che a fine 800 prese parte alla Breccia di Porta Pia e che la raccontò nel suo diario "Sventura". Lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Matteo Damiani (pro-nipote di Marco) e Rebecca Cervato e che ha come protagonista l’attore pesarese Marco Sincini, viene messo in scena per la prima volta. Insieme a Sincini l’attrice urbinate Anna Bisciari e Davide Simonetti. I costumi sono curati da Camilla Melelli e la scenografia da Lavinia Mochi. La testimonianza di Marco Damiani rivela come un contadino si fosse adoperato e avesse imparato a leggere e a scrivere, sicuramente frequentando la canonica. Rifacendosi alla tradizione dei cantastorie, Marco costruisce un racconto avvincente ed enfatico, in cui addirittura racconta le sue gesta parlando di se´ stesso in terza persona. Il programma di Marche Storie prevede: domani all’Abbazia di San Vincenzo al Furlo (ore 20.30) la presentazione a cura di Roberto Fiorani del libro Sventura . Sabato al Cinema Teatro Conti alle 21 lo spettacolo teatrale La Via di Casa. Replica domenica al Cinema Teatro Conti alle 18 (ingresso gratuito).

Iniziative collaterali: il museo del Tartufo di Acqualagna, sabato 9 settembre, alle ore 17.30 invita alla visita guidata al Museo, alle 18.30 visita guidata all’Antiquarium Pitinum Mergens e all’Archivio storico Famiglia Conti-Sezione Arte. Alle ore 19.30 aperitivo nei locali del centro storico. Domenica 10 settembre, alle 16.30 visita guidata all’Antiquarium Pitinum Mergens e Laboratorio di Scavo per bambini (visita più laboratorio 3 euro). Dalle ore 19.30 aperitivo nei locali del centro storico. La Biblioteca Comunale "Dante Alighieri" per sabato 9 settembre alle ore 17.30 presenterà ‘Caccia al Tesoro- Messaggi di Pace in Bottiglia’ (Info: 388 903 0013 - [email protected]). Il programma è rivolto anche agli appassionati di natura che domenica 10 settembre potranno partecipare all’escursione con Guida GAE dal titolo: ‘Sulle tracce del passato’ - Monte Pietralata nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo.

Amedeo Pisciolini