Spiagge libere, pulizie al via. Maxi raccolta di legname e sabbia per il ripascimento

In prossimità della Pasqua e in vista dell’inizio della stagione turistica Marche Multiservizi potenzia il servizio di pulizia delle spiagge libere. La campagna di pulizia delle spiagge libere è partita da Baia Flaminia dove, fino ai primi giorni della prossima settimana, sarà in azione un grande macchinario: il vaglio. Il litorale pesarese quest’inverno è stato particolarmente interessato da violente mareggiate che in Baia Flaminia hanno depositato a riva oltre 60.000 chilogrammi di legname. Grazie al vaglio, un macchinario che consente la ‘vagliatura’ dei materiali, il legname verrà raccolto e portato a smaltimento o recupero mentre la sabbia sarà separata e verrà lasciata sull’arenile a disposizione dei gestori di stabilimenti balneari per le operazioni di ripascimento della spiaggia. Un processo ‘virtuoso’ che consente di pulire la spiaggia e preservare l’arenile sempre più soggetto all’erosione del mare. Prima di Pasqua poi partiranno gli interventi di pulizia delle spiagge libere anche Sottomonte e in viale Trieste (Ponente e Levante). In questo caso, per esigenze logistiche, si interverrà con un mezzo speciale munito di setaccio selezionatore in grado di raccogliere i materiali abbandonati in spiaggia preservando la sabbia dell’arenile che dunque non verrà asportata. Un’attività che si affianca all’attività ordinaria e che in maniera sostenibile renderà la città ancora più bella ed accogliente per cittadini e visitatori.

"La sabbia dobbiamo considerarla come una risorsa importante che per essere prodotta impiega centinaia di anni e non possiamo permetterci di perderne annualmente una quantità enorme sapendo che è fondamentale per garantire l’ampiezza delle nostre spiagge – spiega il sindaco Biancani, a sinistra con il dirigente della funzione Ambiente di Mms Franco Macor - Grazie al vaglio, che separa la sabbia dai materiali di scarto, in particolare dai legnami che si accumulano per via delle grosse mareggiate, riusciremo a recuperare una quantità importante di sabbia che redistribuiremo su tutta la spiaggia di Baia Flaminia. Un’operazione che in passato non è stata semplice e spesso ci costringeva al recupero di sabbia dal mare o addirittura, in momenti di forte esigenza, all’acquisto diretto del materiale che non è certamente economico. Anche per la spiaggia di ponente, levante e chiaramente Sottomonte abbiamo novità. Marche Multiservizi ha acquistato un nuovo setacciatore che ci consentirà di provvedere al recupero della sabbia in tutte le spiagge della città. Una scelta ecologica, presa nell’ottica della razionalizzazione delle spese e seguendo i principi di sostenibilità ambientale ed economica".