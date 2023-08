Montagne di legname sulla spiaggia del San Bartolo

Pesaro, 27 agosto 2023 – Difficile vederli a occhio nudo da Baia Flaminia ma ci sono tonnellate di tronchi e rami d’alberi spiaggiati sotto la falesia del San Bartolo.

Una quantità enorme di legname che è lì da mesi, restituita dal mare alla spiaggia dopo le varie piene del Foglia della primavera scorsa.

Ma nessuno rimuove quell’ammasso di legname. La Capitaneria di porto si è chiamata fuori ("Spetta all’amministrazione comunale procedere alla pulizia della spiaggia") mentre l’assessore Enzo Belloni preannuncia che non sarà una questione né rapida né facile: "Occorrerà incaricare una ditta che opera con delle chiatte su cui sono montate delle macchine con gli uncini per arpionare il materiale e caricarlo. Serve che ci sia il mare giusto e tutto l’occorrente per procedere. Abbiamo intenzione di farlo ma dovremo attendere sicuramente la fine della stagione balneare e poi scegliere la ditta in grado di eseguire il lavoro. Purtroppo le piene dei mesi scorsi hanno portato a valle tonnellate di materiale che pian piano andremo a rimuovere sia dalla spiaggia sotto il San Bartolo sia dal corso del Foglia, dove si sono fermati, in particolare sotto i piloni dei ponti. Cerchiamo di mettere in campo tutto quello che sarà necessario per ripulire le varie zone interessate. Chi volesse farsi avanti come ditta agricola per la rimozione a zero costo per il Comune è pregata di contattarci per esaminare la possibilità che offre la nuova normativa in modo di procedere il prima possibile. E’ innegabile che ci siano tonnellate di legname che necessita di essere rimosso per ripulire la spiaggia sotto il San Bartolo.

Nel frattempo, molti bagnanti prendono posto con i teli accanto ai tronchi e ai rami, ritagliandosi un angolo di spiaggia.