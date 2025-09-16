Spicca la vittoria della K Sport. L’Urbania bene in casa cremisi

Vittoria importante della K Sport, un buon punto per l’Urbania e la Fermignanese mentre l’Urbino è ritornato a mani vuote dalla trasferta di Montegranaro. Tutto questo e tanto di più è successo nella seconda giornata che presenta una graduatoria già sfilata, con il Fabriano Cerreto in vetta da solo e tre squadre ultime a zero punti.

"Abbiamo trovato tre punti importanti alla prima in casa commenta il dg della K Sport Montecchio Gallo Matteo Mariani- contro una squadra forte e ben allenata. Nel primo tempo abbiamo impresso il nostro gioco riuscendo a creare diverse palle goal per cercare di chiudere la partita ma non ci siano riusciti. Nella ripresa abbiamo subito il ritorno del Chiesanuova che con l’ingresso di Papa si è sbilanciato in avanti e non siamo però stati bravi ad approfittarne giocando di rimessa ma abbiamo comunque controllato la gara concedendo non troppo, anche se Cerretani in un paio di interventi ha fatto ampiamente il suo dovere. Ora testa al doppio impegno settimanale con le due trasferte di Fermignano e Osimo."

"I primi 20’ non abbiamo fatto bene, troppo timidi e timorosi- commenta l’allenatore della Fermignanese Simone Pazzaglia- l’Osimana ha iniziato meglio e ha trovato il goal della domenica con un tiro al volo dai 25 metri. Poi abbiamo iniziato a giocare e siamo cresciuti con il passare del tempo fino al meritato pareggio. Abbiamo provato a vincerla fino alla fine, senza lasciare troppo spazio agli avversari molto abili sulle ripartenze a campo aperto. Diversi gli aspetti positivi come l’ottima reazione, l’impatto positivo sulla partita di coloro che sono subentrati come Lucciarini, Surano, Santi, Izzo e Bravi, che abbiamo tutti ragazzi della zona con ben 9 giocatori di Fermignano e che per la seconda domenica consecutiva abbiamo recuperato da una situazione di svantaggio."

Ad analizzare il pari con l’Osimana è anche il centrocampista della Fermignanese Nicola Bozzi: "Un pareggio che fa parte del percorso di crescita che stiamo compiendo per raggiungere il nostro obiettivi nella nuova categoria che affrontiamo quest’anno, Portiamo a casa gli aspetti postivi e allo stesso tempo la consapevolezza di avere ancora ampi margini di miglioramento. Considerando la prestazione in costante crescita nell’arco dei 90’ forse avremmo meritato qualcosa in più del sempre pareggio."

La sconfitta dell’Urbino a Montegranaro è commentata dal dg dei ducali Ivan Santi: "Sconfitta che fa male ma il Montegranaro ha fatto qualcosa più di noi e alla fine ha portato a casa i tre punti. Dobbiamo recuperare giocatori importanti e avere più attenzione in fase difensiva. Questo è un campionato dove non ti perdonano niente e ieri abbiamo concesso un po’ troppo. Ma dobbiamo subito rialzare la testa e ripartire insieme convinti. Abbiamo il ritorno di coppa mercoledì (ore 18 al Montefeltro) e poi subito banco di prova con la seconda gara casalinga contro il Tolentino domenica."

Del punto riportato a casa da Tolentino ci parla il diesse durantino Stefano Maggi: "Torniamo da Tolentino con un buon punto ma soprattutto una prestazione da squadra, contro un avversario di grande qualità che reciterà un ruolo importante. A dirla tutta, l’ultima parte di gara ci lascia un pizzico di amaro in bocca perché non siamo riusciti a concretizzare alcune situazioni offensive che potevano darci i 3 punti".

Amedeo Pisciolini