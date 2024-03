Spilla 1300 euro con l’abbraccio a fruttivendolo, presa poco dopo

Aveva abbracciato il fruttivendolo per simpatia, in apparenza. Invece il gesto è servito per spillare dalla tasca del grembiule il portafogli del commerciante con 1300 euro. Poi se n’era andata indisturbata. E’ accaduto l’altro ieri in viale Cecchi, a Pesaro. Quando il diretto interessato si è accorto della mancanza del portafogli, ha avuto la prontezza di rendersi conto che solo quella donna poteva averlo preso. Così ha chiamato la polizia fornendo le caratteristiche della ladra. La quale era già salita nell’auto di un complice diretta verso Fano. Il problema è che quella vettura era stata segnalata come sospetta per altri fatti. Il sistema di targa system ha agganciato la targa alle porte di Fano. Di lì a poco, una pattuglia della volante ha bloccato la vettura facendo uscire la donna, per la quale era stata appena diramata una notizia di furto con destrezza a Pesaro. La donna è stata arrestata dopo il riconoscimento da parte del derubato. Ieri mattina c’è stata l’udienza di convalida. Poi è tornata in libertà con divieto di avvicinarsi a Pesaro. Non è chiaro se il bottino sia stato recuperato,