"Spillava soldi agli anziani che doveva tutelare"

La storia è questa: un avvocato nominato amministratore di sostegno prelevava senza autorizzazione dei soldi (135mila euro) dai conti correnti degli anziani che doveva tutelare. Commettendo il reato di peculato. Fino a quando qualcuno lo ha fatto sapere alla Guardia di Finanza. Ora all’avvocato è stata sequestrata la casa fino ad valore equivalente di 135mila euro. Scrive in una nota la Guardia di Finanza: "Nei giorni scorsi i finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Urbino, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Urbino, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di un immobile di proprietà di un avvocato del Foro di Urbino. Il sequestro scaturisce da indagini di polizia giudiziaria, delegate dalla locale Procura della Repubblica, a seguito delle quali è emerso che il professionista, nominato dal giudice tutelare presso il tribunale di Urbino amministratore di sostegno di numerose persone, presumibilmente si è indebitamente appropriato di somme di denaro, quantificate in oltre 135.000 euro, appartenenti a diversi amministrati di cui il predetto aveva la disponibilità proprio in ragione dell’incarico ricevuto. Nel corso delle investigazioni, eseguite mediante accertamenti bancari, interrogatori, è infatti emerso come l’avvocato, deputato ad assistere e rappresentare persone che, a causa di infermità o di menomazioni fisiche o psichiche, non avevano la possibilità di provvedere ai propri interessi, si presume che fosse solito appropriarsi, mediante prelevamenti di denaro contante, di somme presenti nei conti correnti e nei depositi bancari e postali degli amministrati all’insaputa di questi ultimi e senza un’adeguata rendicontazione negli atti depositati presso il giudice tutelare, il quale era quindi impossibilitato a vigilare sull’attività dallo stesso svolta. Nei confronti dell’avvocato è stato emesso avviso di conclusione delle indagini per il reato di peculato e la Procura della Repubblica di Urbino, condividendo l’impianto accusatorio prospettato dalla Guardia di finanza di Urbino, ha chiesto ed ottenuto dal gip il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato pari all’ammontare complessivo delle somme illecitamente prelevate dai conti.