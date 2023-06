Splende il coro che “fotografa“ la Pesaro antica

Giovedì alle ore 21 nella chiesa di sant’Agostino (corso XI Settembre) sarà presentato il restauro conservativo del coro ligneo di epoca sforzesca (sec. XV-XVI) e la guida storico-artistica illustrata della stessa chiesa, curata da Giovanna Patrignani. Entrambe le iniziative sono sponsorizzate dal Lions Club Pesaro Host.

Saranno presenti Sandro Salvucci, arcivescovo di Pesaro, don Stefano Brizi vicario generale e parroco di sant’Agostino, Filippo Alessandroni direttore dell’Ufficio Beni culturali e Arte sacra dell’arcidiocesi, Paola Righetti presidente del Lions Club Pesaro Host, Alessandro Marchi storico dell’arte; Giovanna Patrignani, studiosa ormai collaudata in ricerche proprie e conduzione di curatele.

Lo splendido coro ligneo, oggi posto dietro l’altar maggiore, è una committenza sforzesca: due ordini di 50 stalli lignei intervallati da intagli, intarsi e cornici: come lo vediamo oggi è il risultato di più spostamenti, l’ultimo dei quali durante la ristrutturazione settecentesca della chiesa. Il coro mostra vari emblemi sforzeschi (anelli diamantati, rami di melo cotogno, sfingi alate, ecc.) e due animali fantastici con i volti di Costanzo Sforza e Camilla d’Aragona, signori di Pesaro, sposi dal 1475. Ma soprattutto di estremo interesse sono le "specchiature" centrali, che s’aprono come finestre su vedute della Pesaro quattrocentesca, con torri, campanili, vie, monumenti fra cui rocca Costanza, la rocca di Gradara, il palazzo ducale, porta Fano, ecc.

La qualità delle vedute, realizzate secondo i canoni prospettici del Rinascimento, è esaltata dalla scelta accuratissima delle essenze lignee, il cui cromatismo è stato acceso con processi di bollitura o di affumicamento dei listelli. Una tecnica raffinata, insomma, i cui esiti possono essere confrontati con le tarsie delle porte del palazzo di Urbino. Negli stalli “bassi“ del coro si susseguono immagini naturalistiche e simboliche, giocate con il contrasto di legni chiari su fondale scuro. Negli stalli superiori gli intarsi sono tre: la seduta ripete i motivi degli stalli inferiori, lo schienale presenta vedute paesistiche e nature morte, l’alzato raffigura vasi fioriti e grottesche. In quanto tempo è stato costruito?

La questione non è risolta, ma gli anni 14871490 incisi sulla mensola del settimo stallo sinistro probabilmente corrispondono alla prima fase di lavoro, mentre il 1537 inciso nei pressi allude alla conclusione. Forse: perché sono ancora “sub judice“ genesi, modi e tempi nei quali il coro è stato composto. La critica recente ritiene che le maestranze qui attive fossero di origine senese, forse le stesse che Francesco di Giorgio Martini aveva utilizzato nel cantiere di Urbino. Da qui l’ipotesi che il maggior artefice sia stato il senese Antonio Barili, celebre intarsiatore attivo con il fratello Andrea a Fano, circa negli stessi anni, per l’esecuzione del coro di santa Maria Nuova. Nella stessa serata viene presentata la pubblicazione “La chiesa di sant’Agostino a Pesaro. Guida storico-artistica illustrata“, curata da Giovanna Patrignani.

Sorprende che la chiesa, risalente al 1258, fosse priva di una guida: si tratta infatti di una delle più antiche chiese di Pesaro. Pubblicata dalla Metauro Edizioni di Pesaro, la guida colma il curioso vuoto che avvolgeva uno degli edifici storici religiosi più importanti di Pesaro (ma anche altri, si è detto in conferenza stampa). In pagine ricche di foto, storici dell’arte e noti studiosi (Filippo Alessandroni, Rodolfo Battistini, Grazia Calegari, Marco Droghini, Alessandro Marchi, Benedetta Montevecchi, Alessandro Paccapelo, ecc.) offrono in una quindicina di schede una ricognizione completa delle secolari vicende storico-artistiche dell’edificio e delle opere d’arte ivi conservate, dal maestoso portale gotico di committenza malatestiana al gruppo scultoreo in stucco raffigurante “Il Crocifisso e la Maddalena“ di Federico Brandani (databile tra il 1572 e il 1574) e alle seicentesche pale d’altare, fra cui una “Sacra Famiglia“ di Gian Giacomo Pandolfi, l’“Annunciazione“ di Palma il Giovane, una “Beata Rita da Cascia“ di Simone Cantarini, un “san Nicola da Tolentino“ del Pomarancio, ecc. Convincetevi, è ora di visitare sant’Agostino con cognizione di causa; e questa guida vi darà una mano.

Riccardo Paolo Uguccioni