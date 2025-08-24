Splendida d’Italia 2025. Le bellissime Miss votate vanno verso la finalissima

Si è concluso a Serra San Quirico, l’intenso Summer tour 2025 di selezioni regionali del concorso nazionale di bellezza Splendida d’Italia ideato ed organizzato dalla fanese Francesca Cecchini titolare dell’agenzia PinkeventI. La serata, brillantemente condotta da Lara Gentilucci è stata aperta dal concorso dedicato alla categoria Kids 3/12 anni vinto da Alysia Riderello, 11 anni; menzioni sono state consegnate a Vittoria Galvani,10 anni, Isabel Poeta, 8 anni e Virginia Pacchioni di 11 anni. Special guest Lorenzo Chiavelli vincitore nazionale del concorso dell’edizione 2024 e Gianluca Coscione vincitore selezione regionale 2025 a Fossombrone. Si è proseguito poi con la selezione dedicata alle ragazze dai 14 ai 18 anni nella quattro uscite che prevede il format del concorso.

Le concorrenti hanno sfilato a piedi nudi e in abito nero corto a testa bassa in ricordo delle numerose vittime del femminicidio. Special guest alcune finaliste regionali provenienti da varie località della regione Luna Bruni di Ancona, Viola Camilloni di San Costanzo, Alessia Paci di Fano, Matilde Piccini di Fano e Ilaria Colaianni di Pesaro. La giuria composta dal giornalista Daniele Gattucci, da Luana Zampetti ex modella, Francesco Simoncini cantante e Simone Cola direttore artistico di Marche Palcoscenico aperto hanno votato le due uscite in abito elegante e costume ufficiale decretando la vittoria a Natalya Tinti, 18 anni di Lucrezia col titolo di Splendida d’Italia; fascia moda mare a Susanna Meleshko di Serra San Quirico e fascia sorriso tv a Giulia Ferestean di Fano.

Le ragazze si aggiungono alle 20 finaliste regionali che parteciperanno alla finale regionale in programma a Moie sabato 30 agosto dove sarà eletta la Splendida d’Italia Marche summer tour 2025. Info e iscrizioni sul sito www.splendidaditalia.com

l. d.