“Splendida d’Italia“ al via il Summer tour

“Splendida d’Italia“, concorso di bellezza che promuove in tutto il territorio nazionale la lotta al femminicidio, è ideato dalla fanese Francesca Cecchini. Domani a Fano parte il Summer tour 2025 di selezione regionale per le Marche grazie alla collaborazione con Boris Rapa, dall’hotel Casadei di sua propietà. Sono andate sold out in pochi giorni le iscrizioni gratuite delle concorrenti di età compresa tra i 15 e 28 anni che sfileranno anche per Kamala Gioielli, artista senigalliese che per l’occasione ha creato parure da far indossare alle ragazze capitanate dalla fanese Belen Giommi che ha vinto la corona nazionale lo scorso aprile a Chianciano al termine del tour invernale 2024-’25. Fulcro della serata, condotta da Lara Gentilucci e Augusto Alessi, sarà l’uscita sul femminicidio.