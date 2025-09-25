Splendida d’Italia, emozioni alla finalissima

Nei giorni scorsi Praia a Mare ha ospitato la finale nazionale del concorso Splendida d’Italia 2025, un evento che ha unito bellezza, autenticità e impegno sociale, con particolare attenzione al messaggio contro il femminicidio. Non è stata solo una finale, ma un vero e proprio percorso esperienziale, durante il quale le 55 finaliste hanno avuto l’occasione di vivere quattro giorni intensi di attività, formazione e scoperta. A rendere indimenticabile la serata della finale, tenutasi in piazza della Resistenza, è stata la presenza della madrina ufficiale Stefania Orlando, donna simbolo di eleganza, empatia ed impegno. A condurre l’evento i presentatori Serena Martinelli e Augusto Alessi. Ospite d’onore anche Belen Giommi, vincitrice in carica di Splendida d’Italia Winter Tour 2025, che ha portato il suo esempio e la sua energia sul palco della finale estiva.

Il concorso è stato ideato e organizzato da Francesca Cecchini, patron di Splendida d’Italia, con il patrocinio del Comune di Praia a Mare e in collaborazione con Gruppo Alberghi Monaco, che ha ospitato concorrenti, staff e giuria. A valutare le finaliste è stata una giuria di alto profilo, composta da Alessia Turchi, esperta di comunicazione, Roberto Mandarano, conduttore televisivo e radiofonico, Biagio Pepe, speaker di Radio Digiesse e Giancarlo De Luca, hairstylist. I giudici hanno premiato non solo l’aspetto estetico ma anche la personalità, il portamento e l’adesione ai valori di autenticità e consapevolezza che contraddistinguono il format. Ambra Calbucci 18 anni di Cesena si aggiudica la corona nazionale con il titolo Splendida d’Italia summer tour 2025 premiata dalla patron Francesca Cecchini con Stefania Orlando che le hanno consegnato oltre al mazzo di fiori tricolore, una borsetta con perle di Nissac Paris, gioiello Kurshuni jewelery, abito e costume dell’Atelier Fontana Milano. Tra le 55 ragazze finaliste diverse hanno ricevuto delle fasce, tra queste le marchigiane: Premio Moda Mare, Aurora Meliffi; Splendida sorriso Amalia Banini e Splendida Futura Gaia Gamardella. Durante la serata si è tenuta anche la finale nazionale della Categoria Kids Splendida e Splendido d’Italia, rivolta a bambini e bambine dai 3 ai 12 anni, tra i premiati i matchigiani Gianluca Coscione, Federico Pierini e Jamie Adjapong.

l. d.