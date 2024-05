Splendida d’Italia, idea “made in Fano“ che conquista tutti

La prima finale nazionale del concorso “Splendida d’Italia“ ideato da Francesca Cecchini titolare Pinkeventi di Fano si è svolta a Chianciano Terme con il patrocinio del Comune e l’ospitalità degli hotel Cristallo e Astra. Cinquanta ragazze provenienti da varie regioni d’Italia hanno trascorso giornate tra passaggi giurìa presieduta dall’assessore comunale Fabio Nardi, shooting nelle vie del paese con tappa alla scalinata dedicata contro la violenza sulle donne, serata di gala e finalissima nazionale in compagnia della madrina Stefania Orlando che con disponibilità ed eleganza ha poi partecipato in prima fila alla serata d’elezione. La serata è stata condotta da Augusto Alessi e Lara Gentilucci. E’ iniziata con l’ingresso a sorpresa di cinquanta ragazze sulle note della sigla del concorso “Splendida“ del cantautore fanese Luca Vagnini proseguita poi con la toccante coreografia sul tema del femminicidio che ha commosso il pubblico sulle note di “Donna“ di Mia Martini ed “Immortal“ di Evanescence, musica eseguita da Stefano Vampa e Daniele Bellagamba. Momento di leggerezza ed allegria con la presenza di Carlo Vittimberga, 6 anni, accompagnato sul palco dai genitori Marco e Sonia; Carlo rappresenta il concorso categoria bimbi Splendida e Splendida d’Italia vincitore nazionale dell’edizione 2022 e vincitore di tappa regionale 2024. Due le uscite in abito rigorosamente lungo e in costume ufficiale intero total black dove le concorrenti hanno mostrato la loro bellezza, eleganza, portamento e simpatia. La giurìa ha assegnato la corona nazionale alla splendida Valentina Di Giovanni, 18 anni di Corigliano Rossano calabrese; seconda Emma Brandt 18 anni di Rimini; terza Francesca Todosia 16 anni di Massa Carrara; sono stati poi assegnati altri titoli nazionali a Aurora Lomi 17 anni di Viareggio, Giulia Stefanelli 18 anni di Fano, Manila Violini 17 anni di Ancona, Maty Lo 17 anni di Cesena, Ida Pedatella 14 anni di Cosenza, Pamela Albini 28 anni di Pescara, Elena Di Giuseppe 24 anni di Chieti, Valentina Filippi 28 anni di Carrù Piemonte, Aurora Trigari 18 anni di Bra. Alla corona nazionale in premio abito e costume su misura by Atelier Fontana Milano e sarà la testimonial del concorso con le caratteristiche Ali bianche.

Le prime tre classificate hanno ricevuto un premio consistente in ingressi alle Terme e prodotti di bellezza sempre a marchio Terme di Chianciano da Angela Betty, giornalista e responsabile comunicazione Terme di Chianciano.

Luigi Diotalevi