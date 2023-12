Splendida d’Italia le nuove Miss

Domenica scorsa a Fabriano si è tenuta la prima tappa di selezione del concorso nazionale la Splendida d’Italia e la prima tappa del concorso dedicato ai bambini di età 3-12 anni Splendida e Splendido d’Italia Kids.

A presentare l’evento Lara Gentilucci, in un pomeriggio all’insegna della bellezza intervallato dalla voce di Matteo Farinelli, vincitore nazionale del contest canoro Ancona in Canto e protagonista di numerosi musical. La prima parte dell’evento dedicata ai più piccoli ha riservato per tutti i partecipanti grazie alla convenzione con Avis Fabriano l’omaggio di un gioco in scatola Clementoni che ha lo scopo di educare fin da piccoli al concetto del donare e donarsi agli altri. Una selezione che ha coinvolto bambini e bambine e che ha eletto la Splendida d’Italia Kids Emily Brunello 8 anni di Pesaro e Splendido d’Italia Kids Carlo Vittimberga 6 anni di Jesi.

La classifica premia Aurora Cecchi 19 anni di Fano con la fascia Ragazza Spot mega Trasporti, Rachele Montanari 20 anni di Fabriano con la fascia Moda Mare, Maya Luminari 15 anni di Castelplanio con la fascia Sorriso TV e Manila Violini 16 anni dI Agugliano con la fascia Splendida d’Italia. Emozionante il momento dedicato al femminicidio; le ragazze hanno sfilato in nero per ricordare le vittime.

Luigi Diotalevi