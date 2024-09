Splendida d’Italia, nella finale due bellezze della nostra terra

A Moie in provincia di Ancona sabato scorso in piazza Kennedy si è svolta la finale regionale del concorso di bellezza nazionale “Splendida d’Italia“ con 23 finaliste regionali che hanno già conquistato fasce di bellezza nelle precedenti selezioni avvenute in diversi comuni della Regione Marche.

Una serata di bellezza, show e moda con le nuove collezioni autunno inverno. Moda ma anche danza con la partecipazione della scuola Centro Studi Danza Gaspare Spontini che ha presentato il gruppo selezionato per un concorso nazionale che si terrà a novembre a Roma, presenti anche le ginnaste dell’Asd Fantasy ginnastica e twirling che hanno intrattenuto il pubblico con le performance di due atlete reduci da importanti podi nazionali, e come di consueto presente una finalista del concorso canoro nazionale Marche in canto: Sofia Sixco che si è esibita in tre pezzi canori. A selezionare le colonne sonore della serata il Dj Matteo Romaldini, a presentare l’intera kermesse, organizzata da Francesca Cecchini della Pink Eventi, Lara Gentilucci, foto by Foto Capri Fano Conquista la corona “Splendida d’Italia“ la diciannovenne di Fabriano Siria Monteverde che sogna di realizzare un rifugio per cani randagi ed ha l’hobby dell’equitazione.

Seconda Vanessa Galdenzi di Piagge Terre Roveresche, terza Giulia Mosca di Mondolfo. Insieme a loro rappresenteranno la Regione Marche alla finale nazionale che si terrà a Praia a Mare in Calabria dal 26 al 29 settembre, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Hotel Harmony, Asia Moschini di Piagge Terre Roveresche, Asia Vergari di Fano, Belen Giommi di Fano, Denise Pierpaoli di Lucrezia, Luna Bruni di Ancona, Nikole Pierpaoli di Fano, Vittoria Cecilioni e Martina Balducci di Pesaro.

Una serata dove è stato riservato uno spazio anche per più piccoli grazie alla presenza dei finalisti regionali del concorso di bellezza “Splendida e Splendido Kids“, concorso riservato a bambini e bambine di età 3-12 anni, presenti Naike Pierpaoli, Jonas Ferretti, Nicole Marcantognini, Lorenzo Chiavelli e Federico Pierini vincitori di fasce nelle precedenti selezioni kids e alcuni dei finalisti del concorso Marika Fabbretti, Alysia Riderelli, Tommaso Pambianco, Francesca Gatti e Valentino Pietrini. Prossimo appuntamento venerdì 6 settembre al Bon Bon Lido di Fano per la presentazione ufficiale delle finaliste nazionali della Regione Marche.

l. d.