Splendida d’Italia, tappa vinta da Vanessa Galdenzi

Nei giorni scorsi è stata pubblicata per errore una foto sbagliata dell’evento tenutosi all’hostaria del Castello di Gradara per la 4ª selezione Marche/Provincia di Rimini del tour invernale del concorso di bellezza “Splendida d’Italia“ marchio creato da Pinkeventi Fano di Francesca Cecchini. La selezione è stata preceduta dall’evento riservato alla categoria bambini 3/12 anni, in collaborazione con Passione Animali Fano. La serata condotta dal presentatore Augusto Alessi ha mostrato la collezione di abiti disco prima e da cerimonia poi firmata Artemis Donna Fano. Ha cantato Chiara Falcioni. Vincitrice della tappa Vanessa Galdenzi di Piagge Terre Roveresche; la fascia di sorriso tv è andata ad Emma Brandt di Rimini, a parimerito per la fascia Moda Mare Vanessa Pardut di Fano e Amela Azirovikj di Castelleone di Suasa. Sopra (foto Capri), l’immagine corretta sulla serata.