Splendida la ’Settimana atelier’: "È la nostra scuola dei sogni"

Gli alunni dell’istituto “Luigi Pirandello” della secondaria sono stati coinvolti nella “Settimana ATELIER Pirandello”. Vi starete sicuramente chiedendo: “Cos’è la settimana ATELIER?” Bene. Per iniziare, è opportuno descrivere i cambiamenti apportati alle attività didattiche durante la settimana bianca alla quale avevano partecipato un buon numero di alunni. Fare lezione regolarmente sarebbe stato difficile quindi è stata realizzata questa settimana speciale con lo scopo di divertire, pur continuando a studiare. Si sono create nuove classi mescolando i ragazzi per fasce di età. Durante questo periodo abbiamo svolto lezioni classiche con l’aggiunta di laboratori, giochi, debate, disegno dal vero, lezioni su come catalogare i libri nella nostra biblioteca Labbrozzi e tanto altro…In un laboratorio scientifico è stato realizzato un modellino riguardante le fasi lunari. Noi alunni lo abbiamo trovato molto divertente e interessante, perché abbiamo scoperto concetti nuovi e utili!

Poi, abbiamo avuto l’onore di ospitare i prof e gli allievi del Conservatorio Rossini e abbiamo ascoltato delle melodie di flauti, violini, oboe e tromboni. Nei giorni seguenti siamo stati al Teatro Sperimentale dove abbiamo avuto la possibilità di assistere ad uno spettacolo dal titolo “Storia di un no”: raccontava di un primo bacio che non era come era stato sognato, di famiglie che non sono come le vorremmo, dell’amore confuso con il possesso. E’ stato sorprendente vedere rappresentato in pochi minuti un enorme tema: la violenza nelle relazioni, che ancora oggi accade e che non deve più succedere. Una mattina tutte le classi prime e seconde sono andate al cinema Solaris per il film “Un mondo a parte” di Riccardo Milani. Affrontava temi vicini a noi, come l’importanza di avere una scuola per la creazione di una società migliore e per rendere i ragazzi di oggi colti e con un minimo di conoscenza. Per concludere, le classi prime sono andate all’ erbario CEA che vanta una collezione botanica tra le più importanti d’Italia, nel quale si possono trovare fino a 950 mila varietà di piante essiccate. Non sono mancate conferenze di esperti: la nostra Dirigente Lucia Bumma ha spiegato ai ragazzi di terza argomenti di macro economia; l’architetto Piero Cantani ci ha coinvolti con le attività dell’Onu alle quali ha preso parte.

E’ stata una settimana incredibile, ma vogliamo dare qualche consiglio per migliorarla: ci piacerebbe che tutto l’anno si facessero più attività all’aperto. Per noi alunni è stata come la scuola dei sogni, dove al posto di studiare in modo classico si praticavano attività divertenti, più coinvolgenti. La settimana atelier è ” volata” e aspettiamo una futura riedizione!

Ambrogiani L.- Berno C.- Belousov A. - Ottaviani L.