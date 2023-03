Spogliatoi e biblioteca, nuovi impianti "Così San Lorenzo è sempre più green"

E’ sempre più green San Lorenzo in Campo, grazie a due finanziamenti a fondo perduto di 85mila e 55mila euro ottenuti attraverso un bando del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha la finalità di favorire la transizione verde e contrastare l’aumento dei prezzi delle forniture di luce e gas. "Il primo finanziamento – spiega il sindaco Davide Dellonti – riguarda gli spogliatoi dello stadio, mentre il secondo la biblioteca ‘Adriano Cardini’. In questa seconda struttura gli interventi consisteranno nell’installazione di un impianto fotovoltaico a tetto, che alimenterà un nuovo sistema termico a pompa di calore per il riscaldamento e il raffrescamento della struttura".

Per quanto riguarda gli spogliatoi del campo da calcio, il primo cittadino evidenzia: "Anche qui verrà realizzato un fotovoltaico che, in più, sarà dotato di un sistema di accumulo (con batterie, ndr) per consentire l’utilizzo dell’energia prodotta anche nelle ore serali e la dismissione della vecchia caldaia. Il progetto, infatti, prevede la sostituzione della caldaia a metano con un sistema termico a pompa di calore, sia per il riscaldamento dei locali, sia per la produzione di acqua calda. E a ciò si aggiungerà i cambio di tutti gli infissi". Opere che consentiranno al Comune di risparmiare cifre significative: "Secondo le stime effettuate – conferma Dellonti -, considerando sia la biblioteca che gli spogliatoi, il nostro Ente dovrebbe beneficiare, tra energia elettrica e gas metano, di una spesa più bassa di ben 15mila euro all’anno".

"Se è stato possibile presentare i due progetti, poi finanziati dal Ministero – aggiunge il sindaco –, è grazie alla collaborazione della Enereco spa, che realizzerà il polo scientifico agrotecnologico nell’area ex Aquater e, in particolare, del suo manager energetico Davide Barbaresi, che ha supportato il nostro ufficio tecnico". In merito ai tempi, Dellonti conclude: "Si tratta di bandi che prevedevano l’espletamento della gara tramite Mepa (il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni) in fase di approvazione del progetto; quindi, le ditte sono già state individuate e nel giro di un paio di mesi cominceranno i lavori, che termineranno tra luglio e agosto".

Sandro Franceschetti