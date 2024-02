Spogliatoio saccheggiato. Rubati palloni e magliette

Saccheggiati gli spogliatoi dello stadio comunale di Calcinelli, dove si allena la Nuova Real Metauro, che milita in prima categoria. L’incursione è avvenuta durante la notte tra sabato e domenica. Razziati equipaggiamenti e materiale sportivo, per un valore di circa 8mila euro. Sul furto indagano i carabinieri della locale stazione, che hanno fatto un lungo sopralluogo per raccogliere tracce utili alle indagini. Rubate 9 mute complete ( i borsoni con all’interno il vestiario completo per giocare le partite), ma anche importanti documenti, tra i quali i tesserini e le schede dei tesserati, un defibrillatore, 8 palloni da gara, alcune reti da porta ancora imballate e persino 15 chili di detersivo, che viene usato per lavare le divise dei calciatori dopo le partite. I predoni, nottetempo, sono penetrati all’interno dei locali, che sono adiacenti allo stadio, sulla via per Saltara, dopo aver forzato una finestra. Probabilmente sono arrivati a bordo di un furgoncino, per caricare la refurtiva, approfittando del cancello semi aperto.

A lanciare l’allarme, domenica mattina, è stato il custode. Sconcertato il presidente, Euro Salvoni, che sarà costretto a richiedere alla federazione sportiva un duplicato dei documenti, per disputare la prossima partita, che si giocherà sabato contro il Piobbico, allo stadio di San Lorenzo in Campo. "Sono perplesso – ha commentato Salvoni – perché non mi pare si tratti di un classico furto, ma di un vero e proprio atto vandalico contro la nostra società. Perché non hanno rubato anche gli attrezzi della palestra, che hanno un valore elevato? Come mai ci hanno sottratto i documenti?". La medesima considerazione è stata fatta anche da Andrea Berloni, direttore sportivo della società, che ha riferito di aver notato "alcuni bizzarri dettagli". "Le divise – osserva Berloni -, personalizzate con le scritte dei nostri sponsor, sono inutilizzabili, almeno nella nostra zona, dove sarebbero riconoscibili. Stupisce poi il fatto che abbiano travasato il detersivo in alcune vasche, prima di rubarlo, anziché prendere più agevolmente i sacchi in cui era contenuto".

Una razzia ritenuta dunque anomala, forse messa a segno da balordi, ma che hanno agito con la deliberata intenzione di arrecare il massimo danno. "Siamo molto turbati – conclude il presidente Salvoni - perché è stata colpita una squadra di ragazzi entusiasti e motivati, che non meritavano questo oltraggio. Non sarà facile, ma farò il possibile, anche con l’aiuto di altre società amiche, affinché si possa rimediare ai danni e giocare la prossima partita".

Marco D’Errico