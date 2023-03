"Sporcare la città è vietato ovunque E noi difendiamo il sito Unesco"

Dopo le polemiche per una multa a seguito di un lancio di coriandoli per una festa laurea e dopo la lettera di un professore universitario in pensione e che da decenni risiede a Pesaro, replica il sindaco. di Maurizio Gambini * I cittadini urbinati sono perfettamente consapevoli dell’importanza che l’Università riveste per la nostra città, esattamente come il turismo. Chi afferma il contrario lo fa per opportunismo politico. Gli urbinati sanno bene che l’accoglienza ha un ruolo primario per l’economia del centro storico in particolare, per questo il compito dell’Amministrazione comunale è agevolare la diffusione e la qualità dei servizi, ma anche far rispettare le regole di convivenza civile. Il tema della convivenza tra residenti, studenti e turisti è comune a tutte le città universitarie e turistiche italiane, con la peculiarità che da noi tutto accade in una dimensione più ridotta rispetto a tante altre e più sensibile perché il nostro centro storico è sito Patrimonio Unesco, per cui l’attenzione delle istituzioni deve necessariamente essere più puntuale. Non si può sostenere che siccome gli studenti sono parte integrante della vita e dell’economia della nostra città, allora sono autorizzati a comportarsi come vogliono. Imbrattare o sporcare spazi pubblici, oltre che segno di maleducazione, è...