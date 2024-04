’Sport accessibile’, progetto all’avanguardia: "Attività senza barriere"

Nella sala del Consiglio comunale è stato presentato il progetto "Sport Accessibile": c’erano l’assessore Mila Della Dora, Stefano Palma per la Croce Rossa, Roberto Caldari per Movens, la garante delle persone con disabilità Maruska Palazzi, il tenente colonnello Giovanni Ministeri e Silvia Santini, mamma della 13enne Sofia. "Lo sport per tutti, a tutti i livelli– ha detto la Della Dora –. Chiediamo a tutti coloro che organizzano manifestazioni, col patrocinio del Comune, di farlo in modo accessibile, pensando a percorsi e proposte alternative, che includano e non escludano. Senza barriere, perché vogliamo che tutti abbiano la possibilità di mettersi alla prova". Una strada che "abbiamo intrapreso grazie alla disponibilità del territorio – ha aggiunto Della Dora, - presentando tre iniziative che sposano a pieno questa filosofia. ‘Run for Red Cross’, di Croce Rossa in programma il 12 maggio a Pesaro, ‘Run4Hope‘ per Ail il 16 aprile da Fano a Pesaro, ‘Run4Hoper Italia Onlus e Walk’ in progress di Movens a settembre". "L’idea di fondo, nata anche dalla richiesta di alcune famiglie, - ha puntualizzato Maruska Palazzi - vuole sottolineare che lo sport è per tutti come indicato dall’inserimento del nuovo comma dell’articolo 33 della Costituzione. Ci tengo molto a queste prime iniziative individuate. Ci daranno l’opportunità di riflettere che l’esperienza sportiva è per tutti e non deve essere solo associata all’idea bellissima del paralimpico". Questa la testimonianza di Silvia Santini, mamma di Sofia: "L’idea di poter proporre iniziative dove si potessero includere ragazzi con disabilità mi è venuta perché ritengo siano importanti e rivolte per sensibilizzare la comunità rispetto alla condivisione di spazi per tutti. Ognuno ha le sue potenzialità per aiutare gli altri, lo sport è uno dei canali migliori per creare nuove amicizie e farà da apripista per la comunità. Questo vuole essere un messaggio di speranza per tutti".

Luigi Diotalevi