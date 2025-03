Sport, cibo e prevenzione: un calcio per la salute

La Vis Pesaro insegna a promuovere la salute. E ci mette la faccia. La società sportiva ma soprattutto i giocatori stessi della Vis, attraverso un progetto che nasce dalla collaborazione con l’Azienda sanitaria, si sono messi a disposizione in campo e sui social per veicolare messaggi che insegnino alla comunità, cominciando dai ragazzi, ad adottare stili di vita sani. Un impegno che si sono assunti gli stessi medici e operatori del dipartimento di Prevenzione, allestendo banchetti informativi durante le partite casalinghe della Vis, distribuendo materiale divulgativo e magliette, mentre lungo tutto il perimetro del campo occhieggeranno pannelli e striscioni con slogan e contenuti dedicati a temi specifici.

Ed ecco gli appuntamenti della campagna opportunamente battezzata "Gioca d’Anticipo - Un Gol per la Salute": il 22 marzo, durante la partita Vis Pesaro- Pianese, i riflettori saranno accesi sull’"Alimentazione: Frutta e verdura... scegli la formazione vincente". Il 5 aprile alle 15, in occasione di Vis Pesaro-Rimini, si parlerà di "Cartellino rosso all’abuso di alcol" e "Lascia il fumo in fuorigioco". Infine il 21 aprile alle 15 (Vis Pesaro-Spal), si affronterà il tema forse più congeniale ai giocatori, ovvero quello relativo al movimento, condensato nello slogan: "Dribbla la sedentarietà".

"Vogliamo offrire ai giovani gli strumenti necessari per fare scelte consapevoli e adottare comportamenti salutari – ha detto il direttore generale dell’Ast Alberto Carelli, a cui la Vis ha fatto omaggio della maglia con il numero 1 –. Ricordo che, secondo l’Agenas, la nostra azienda sanitaria è la migliore in Italia riguardo alla ‘mortalità evitabile’ per l’efficacia degli interventi di prevenzione e la tempestività delle cure erogate".

"Siamo entusiasti – ha affermato il responsabile del settore giovanile della Vis Pesaro 1898, Devin Alacqua – che i nostri calciatori siano testimonial attivi della campagna, proprio perché lo sport, in particolare il calcio, può essere un potente strumento di educazione e di promozione della salute". "La sedentarietà, purtroppo – ha aggiunto il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Augusto Liverani – è diventata una compagna costante per molti, con conseguenze devastanti per il nostro benessere. Studi storici hanno confermato che chi fa attività fisica ha una riduzione del rischio oncologico del 7% e per un quarto dei tumori questa riduzione supera il 20%”. Malgrado questo Clizia Pugliè, referente del progetto, ha sottolineato che “nelle Marche, ancora il 20% della popolazione marchigiana tra i 18 e 69 anni è fumatore". "Riscopriamo il piacere del movimento – ha esortato Elsa Ravaglia, coresponsabile del Piano regionale della prevenzione –. Corpo e mente ci ringrazieranno".