Sport dilettanti: le società tremano Riforma fiscale in rampa di lancio "Una svolta epocale, cambia tutto"

di Amedeo Pisciolini

"È una svolta epocale e se ne parla poco eppure siamo in dirittura d’arrivo". L’affermazione è di Ettore Mariotti, direttore sportivo della K Sport Montecchio Gallo (squadra nata da una fusione e che giocherà nel campionato calcistico di Eccellenza) e riguarda la Riforma dello sport che coinvolgerà in modo particolare i dilettanti di qualsiasi disciplina. Riforma che andrà in vigore dal 1° luglio (la data iniziale era quella del 1° gennaio poi c’è stato il rinvio con il decreto Milleproroghe) così come stabilito dal decreto legislativo 362021 e che in questo momento non pare soggetto a ulteriori proroghe. Di certo cambierà la tassazione e la contribuzione dei compensi sportivi per i dilettanti. Verrà cancellata la figura dell’amatore e le collaborazioni potranno avere due forme: quella del lavoro sportivo e del volontariato puro. Il lavoro sportivo potrà essere di natura subordinata, autonoma o di collaborazione coordinata continuativa o occasionale nel pieno rispetto della tutela previdenziale e infortunistica. Riguardo al volontariato sportivo, il soggetto non potrà percepire alcuna forma di remunerazione ad eccezione di rimborsi spese di euro 150 mensili esibendo un’autocertificazione, d’obbligo l’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. I compensi sportivi saranno, se superiori a 5.000 euro lordi, assoggettati alla contribuzione previdenziale nella gestione separata dell’Inps, mentre la soglia di esenzione di tassazione reddituale (Irpef) fissata ai 10.000 euro sarà adesso estesa fino a 15.000 euro. Con la riforma scatterà a carico delle società sportive l’obbligo di pagamento del premio Inail, cosa che riguarderà tutti indistintamente, sia volontari sportivi o collaboratori e senza limiti di importi, quindi anche se un calciatore riceve 20 euro al mese dovrà essere assoggettato ad Inail. L’atleta o chi per lui che riceverà l’importo annuo sotto i 5000 euro sarà esentato dagli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro, rimane in capo alla società l’obbligo della messa a norma degli ambienti di lavoro (impianti sportivi) nel rispetto della normativa sulla sicurezza. Sabato scorso se ne è parlato in un incontro organizzato dal Coni nella sede di Ancona. "Tante le preoccupazioni espresse e le reazioni di smarrimento dei presenti – dice Andrea Romani, esperto del settore residente a Vallefoglia che ha partecipato all’incontro – è forte l’assenza di figure professionali, in particolare consulenti del lavoro, che possano assistere le associazioni nei nuovi e molteplici adempimenti fiscali e burocratici". Per focalizzare il problema il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete ha scritto il 16 giugno ai componenti il consiglio direttivo e conseguentemente ai dirigenti delle società una lettera che inizia così: "Il modo dilettantistico si trova di fronte ad un passaggio epocale: la riforma dell’ordinamento sportivo. Una riforma che interessa tutte le Federazioni sportive, decine di migliaia di società e alcuni milioni di tesserati perché riguarda non soltanto il mondo del calcio ma tutte le discipline sportive. È una riforma che sta prendendo forma, seppur con moltissime contraddizioni e con un livello di informazione che non si è contraddistinto per chiarezza e tempistica compatibili, da molti anni". "Le società sono tutte preoccupate – dice il patron del Santa Veneranda Mario Morazzini – ci si obbliga a certi adempimenti burocratici onerosi e che aggravano i costi di gestione, speriamo che qualcosa cambi, non escludo che diverse società chiudano i battenti, il tutto si va ad assommare alle problematiche che abbiamo in vigore, c’è bisogno di semplicità, ci auguriamo che prima del 1° luglio qualcosa cambi".