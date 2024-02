Sport e cultura. Corsi Csi al via

Un corso di formazione diverso, dove ad acquisire competenze e abilità non sono solo gli addetti ai lavori ma anche genitori, nonni o comunque tutti coloro che intendono allargare le proprie conoscenze sull’arte del giocare. Il Csi Fano (comitato provinciale) e l’associazione Toc Aps, sono pronti a partire con la 7^ edizione de "Il Gioco è un bene Educativo", un corso di formazione articolato in 6 lezioni (tutte in presenza) che, in primis, servirà a preparare al meglio nuovi educatori per i centri estivi sportivi dell’ente, ma anche per dare qualche strumento in più a tutti coloro che, per lavoro o nella quotidianità, si trovano a stretto contatto con bambini e adolescenti.

La presentazione è prevista per venerdì dopodiché, dal venerdì successivo, si entrerà nel vivo grazie a Giorgia Marcelli, infermiera e presidente della onlus Il Piccolo Grande Alessandro, che parlerà di tecniche di primo soccorso. Venerdì 15 marzo, invece, saranno gli stessi educatori Csi, molti dei quali usciti proprio da questo corso, che faranno degli esempi pratici di attività che si possono svolgere nei centri estivi mentre il 22 marzo le pedagogiste Francesca Maroni e Ginevra Montanari, affronteranno il tema della Clownterapia.

Essendo lo sport un punto fondamentale dei centri estivi Csi, non poteva mancare l’esperto, Giuseppe Tondelli, formatore nazionale Csi ma anche allenatore Figc di base Uefa il cui intervento, sabato 6 aprile, si baserà sul valore educativo del gioco di gruppo, argomento poi ripreso il 28 aprile quando, al centro del focus, ci sarà l’istruttore all’interno di un gruppo. Gli incontri si svolgono alla palestra Tombari di Bellocchi e la quota di iscrizione, con tesseramento assicurativo, è 25 euro. Iscrizioni (minimo 16 anni) su www.csifano.it. Info: 331.2238374; csifano@gmail.com; pesarourbino@csi-net.it