Sport e divertimento al Don Orione. Sarà la casa creativa dei ragazzi

Il "Don Orione" apre i suoi spazi alla città e in particolare ai giovani adolescenti attraverso il progetto "Insieme si cresce", finanziato con circa 120mila euro dal Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un’operazione che vede l’Istituto Don Orione e l’Oratorio dell’Immacolata, due strutture all’interno del complesso del "Don Gentili", insieme all’Ambito sociale 6 di Fano, offrire strutture non solo per l’istruzione scolastica ma anche per il tempo libero ai giovani di età da 11 ai 17 anni. Quindi non solo per gli studenti che vanno a scuola al "Don Gentili", ma indistintamente a tutti.

"Vogliamo accogliere infatti - ha detto Roberto Giorgi, direttore delle scuole Don Orione – i giovani non solo a scuola, ma anche quando vogliono manifestare le loro esigenze e i loro bisogni. Per soddisfare questo loro bisogno di socializzazione il nostro istituto metterà loro a disposizione impianti da calcio, calcetto, da basket, pallavolo, cortili, laboratori, spazi musicali, di modo che possano crescere in modo rispettoso e responsabile nella società di oggi". L’assessore ai Servizi sociali del Comune di Fano, Dimitri Tinti, in qualità di responsabile dell’Ambito Sociale 6, ha parlato di "progetto coinvolgente, significativo, che abbiamo deciso di sostenere e di accompagnare perché vuol costruire un percorso in grado di dare risposte e opportunità agli adolescenti, contrastando il rischio di disagio e devianza giovanile. È proprio un esempio di comunità educativa di cui tanto si parla oggi".

Come si articola in pratica questo progetto lo ha messo in evidenza Elisabetta Giorgi: "Ogni settimana verranno messi a disposizione al ’Don Gentili’ spazi esterni per lo sport, spazi per il sound nel quale sviluppare il talento musicale e ogni genere di musica, spazi per l’hi-tech nel quale accrescere le informazioni sulla robotica, informatica, codig e multimedialità, spazio break per questi ragazzi che dopo la scuola si ritroverebbero soli in casa e infine uno spazio famiglie che sarà uno sportello per il sostegno alla genitorialità, attivo in modalità remota attraverso la piattaforma dell’ente che si svilupperà in una serie di incontri mensili duranti i quali si affronteranno le differenti tematiche centrale sulle dinamiche adulti-adolescenti". L’obiettivo è di coinvolgere circa 200 tra ragazzi e ragazze e 150 famiglie di Fano e dei comuni dell’Ambito sociale desiderosi di partecipare a questo progetto della durata iniziale di un anno.

Silvano Clappis