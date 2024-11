Sport e giovani. Allenarsi con scienza. Parlano gli esperti

Si terrà sabato prossimo nella sede della Croce Rossa Italiana in via Gradara 2 a Pesaro il corso Ecm (Educazione Continua in Medicina) dedicato a "Sport e giovani. Crescita e adattamenti" e organizzato dal Consorzio sportivo pesarese composto dal Pisaurum ciclismo, Muraglia calcio e la Asd Torollski center, società di pattinaggio di velocità. L’evento, dalle 8,30 alle 14 ad ingresso gratuito, mira a promuovere un confronto interdisciplinare tra i professionisti del settore medico e sportivo sull’allenamento della forza nei giovani atleti, analizzando il suo impatto sui vari apparati fisiologici.

I relatori saranno il dottor Piero Benelli direttore di Fisioclincs Pesaro, il dottore Pietro Sodani, ematologo, il dottore Maurizio Bruscoli, ortopedico, il dottore Giovanni Flamma, neurologo e Michele Ravagli docente della Fisr (Federazione Italiana Sport Rotellistici).

"E’ la seconda edizione – specifica lo stesso Michele Ravagli -, e fa parte di un percorso. L’attività fisica e sportiva deve essere affrontata con un approccio scientifico e consapevole. Durante il corso gli esperti del settore esploreranno le evidenze scientifiche più recenti, promuovendo una riflessione approfondita e un dialogo aperto sui metodi e approcci più efficaci per l’allenamento della forza dei giovani". Interviene anche il dottore Aldo Calcagnini, presidente del Centro Studi sulla Prevenzione: "L’anno scorso abbiamo creato questo consorzio, sponsorizzato dalla Biesse, con tre società del territorio per la crescita dei ragazzi attraverso il tessuto socio, sportivo e sanitario". Chiude l’assessore allo sport Mila Della Dora: "E’ bella questa scelta di fare rete, non è facile, ma lo sport è fare squadra, senza agonismi interni, ma per un comune obiettivo. Il percorso del consorzio sportivo pesarese è lungimirante, c’è la voglia di fare crescere lo sport e i giovani. Questo convegno offre gli strumenti per provare a risolvere i problemi dei giovani, attraverso professionalità qualificate". Per partecipare al corso Ecm occorre iscriversi. Info, www.intercontact-pesaro.it

Beatrice Terenzi

In foto: da sinistra l’allenatore roller Andrea Pieri, poi Loris Menghi allenatore calcio, Aldo Calcagnini presidente Cso, Michele Ravagli docente Fisr, Mila Della Dora assessore allo sport, Stefano Falcioni presidente Calcio Muraglia, Caterbo Malerga, presidente società di ciclismo.