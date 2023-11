Sport e ragazzi: l’evoluzione della relazione in un convegno

L’appuntamento è fissato per la mattinata di domani all’auditorium Montani-Antaldi all’insegna di “Sport e Giovani: Evoluzione della Relazione“. E’ il primo convegno organizzato dal Consorzio Sportivo Pesarese, che nasce dalla condivisione di idee, di tre realtà sportive. "E’ bellissimo il fatto che tre realtà che hanno a che fare con i giovani – dice il presidente Aldo Calcagnini – si siano messe insieme (Muraglia calcio, Pisaurum Young Riders, e Torolloski center) e si siano trovate a condividere questo atteggiamento positivo". Il progetto ha già trovato al suo fianco un’impresa come la Biesse, che sostiene la progettualità degli associati a fronte di iniziative promosse all’unanimità. "Soprattutto siamo convinti – insiste Calcagnini – che lo sport non si fa per sport. Vogliamo evidenziare questo aspetto: di come il giovane debba approcciarsi con lo sport. Dobbiamo dare importanza ad altri importanti aspetti come la necessità di scegliere bene la nutrizione sportiva".

Al convegno, totalmente gratuito, organizzato da Intercontact, ci sararanno nutrizionisti, tecnici della nutrizione e counseling. "Il tutto messo insieme dalla mente fervida di Michele Ravagli, responsabile scientifico che – aggiunge il presidente – ha una visione veramente innovativa. Sarà il primo di una serie di eventi, che vorremmo dirompenti. Anche perché noi siamo appena nati, nel marzo scorso". L’attività congressuale del CSP intercetta differenti comparti, a cominciare dall’Ordine degli Infermieri, e approfondisce aspetti di ordinaria quotidianità, in un contesto di relazione trasversale. Fanno parte della squadra la presidente dell’Ordine degli Infermieri Laura Biagiotti; la psicologa e psicoterapeuta Alessandra Politi; il Counselor professionista Robert Forte; il biologo nutrizionista Simone Magi, il responsabile di Scienze Alimentari Cesare Ravagli; e il responsabile scientifico Michele Ravagli. Al convegno dovrebbe partecipare anche un ospite speciale del settore rotellistico.

Spiega ancora Michele Ravagli: "Il tasso di innovazione di questo appuntamento – sottolinea Ravagli – è legato anche alla convinzione di chi partecipa ad un’iniziativa di accreditamento formativo che va assolutamente sottolineata". In sostanza il Consorzio Sportivo ci crede questo appuntamento legato alla riclessione sull’avvenire del ruolo dello sport giovanile, come maglia della rete che sostiene il processo di maturazione dei ragazzi impegnati nello sport.

l.lu.