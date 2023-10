Sport e solidarietà per l’Africa, i fedeli aiutano don Sandro

Lo sport che fa bene. A Urbino parte del ricavato della manifestazione podistica, a cui tutto il GS Avis Aido di Urbino ha partecipato lo scorso primo giugno assieme il gruppo pesarese “Amici di Davide Codecasa“, è stato devoluto alla missione di don Sandro De Angeli in Africa. Infatti in occasione della podistica in notturna di San Crescentino sono stati raccolti 650 euro e nei giorni scorsi sono stati consegnati al sacerdote al termine di un incontro all’oratorio dell’Annunziata.

De Angeli, per l’occasione, ha ripercorso tutte le tappe del suo sacerdozio fino alla decisione che lo ha portato all’impegno missionario a Moroto, in Uganda. "Ha messo in evidenza la semplicità e i bisogni più elementari di quel popolo, tra cui l’istruzione dei ragazzi ugandesi in età scolare che costituiscono più del 60 percento della popolazione. Come società abbiamo ricordato a don Sandro che siamo orgogliosi di avere un cuore urbinate che batte in Africa – dicono dalla GS Avis Aido di Urbino –. E noi siamo felici anche perché ci permette di stargli vicino in questa suo impegno missionario di cui, proprio in questi giorni, ha ottenuto il rinnovo direttamente dalle mani dell’Arcivescovo Sandro Salvucci nell’ambito di una veglia solenne che si è tenuta davanti a numerosi fedeli nel Santuario di Ca’ Staccolo".

fra. pier.