Sport e turismo, ecco il “3X3 Estathè Città di Urbino“

Si avvicina la stagione estiva e quest’anno porterà con sé un evento sportivo di livello nazionale, tutto all’aperto all’ombra dei torricini: il 3x3 Estathè Città di Urbino, al Mercatale dal 20 al 22 giugno, presentato ieri in municipio dai vertici dello sport cittadino e del basket. "Sarà l’evento più cool dell’estate – esordisce l’assessore Gianfranco Fedrigucci – perché sarà il primo non al Palazzetto, ma in un contesto unico, e facente parte di un circuito nazionale molto seguito. È un evento a cui tutta la giunta ha creduto fin da subito, anche per il suo carattere turistico, con le centinaia di persone che richiamerà in città e la visibilità sui media sportivi nazionali. Grazie anche all’ufficio sport per la passione che ci mette ogni giorno per seguire tutto".

Propiziatrice dell’evento, la Federazione Pallacanestro Marche: "C’è stato subito un buon feeling con Urbino – ha spiegato il presidente Maurizio Biondini – che già ha portato a qualche manifestazione. Ma questa è una chicca per vari motivi. Innanzitutto la location unica, con gli appositi campi per il 3 contro 3 al Mercatale, illuminati anche di sera. E poi per lo sport: il 3 contro 3 è nato come pallacanestro a tutti gli effetti, ma viene giocato con delle regole diverse. È una disciplina che sta già avendo successo, ma avrà una un’espansione a tutti i livelli, dal settore giovanile fino ai circuiti master top".

Durante l’evento, ci saranno anche intrattenimento col dj la sera, momenti ricreativi durante le partite, un concerto il venerdì, zone food & drink, il tutto anche grazie a Ferrero, con il suo Estathè, main sponsor del circuito che inizia a giugno e due due mesi, con tappe ogni weekend in una città italiana. Oltre a ciò, in contemporanea, la società Urbino Basket Club organizzerà il suo classico torneo 3 contro 3 che normalmente si svolgeva in zona Piansevero: "Per noi sarà una versione 2.0 – dice Fabrizio Ugolini – iniziammo con due frigo e qualche gazebo dodici anni fa, siamo cresciuti anno dopo anno e ora lo faremo in contemporanea con un grande evento nazionale. Sarà bellissimo, per noi e per tutti quelli che si iscriveranno". L’organizzazione del torneo principale è a cura di Master Group Sport: "Siamo lieti di curare questa tappa urbinate, come tutte le altre, ma qua abbiamo trovato una accoglienza incredibile, un posto bellissimo e ci piacerebbe che diventasse una tappa fissa per i prossimi anni", ha concluso Michele Busacca.

Giovanni Volponi