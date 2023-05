Sport in cuffia È il silent fitness e fa bene a tutti

Cuffie, musica, sport e silenzio per farsi del bene facendo del bene. Torna domenica, per la sua terza edizione il "Silent Fitness Solidale", organizzato a Fano dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con ASI Comitato Provinciale Pesaro Urbino, per promuovere sani stili di vita attraverso l’attività fisica, ma anche per fare del bene. I fondi raccolti durante la manifestazione contribuiranno infatti a sostenere le attività svolte dal Comitato di Fano della Croce Rossa. "La pandemia ha messo a dura prova l’operato del Comitato – ha spiegato la presidente dell’organizzazione Daniela Cameracanna - e quindi ci siamo dovuti reinventare cercando di creare manifestazioni e campagne di fundraising da parte dei cittadini, anche organizzando attività che sicuramente da soli non saremmo riusciti a proporre. Da qui è nata l’idea del Silent Fitness, che si svolge a ritmo di musica e con le cuffie, un’attività sportiva accessibile a tutti grazie agli istruttori Sportfly e New Latin Academy".

Saranno infatti Mattia ed Enrico Diamantini, assieme a Diego Rolon, gli istruttori della giornata, che si alterneranno alla guida del gruppo di partecipanti e coinvolgeranno tutti quanti a ritmo di musica e passi di danzafitness. L’appuntamento sarà però a numero chiuso per motivi organizzativi. Il consiglio dell’organizzazione è quindi quello di pre-iscriversi al più presto (al link https:shorturl.atgjuX5) per potersi assicurare la propria cuffia. Informazioni al 3348166812.