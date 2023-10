Sport per tutti, Fermignano va di corsa

Grande festa per Fermignano. Il Comune è infatti ’entrato’ nel progetto della grande palestra a cielo aperto che fa riferimento alla società "Sport e Salute Spa", dedicando l’area adiacente al Pala Bcc a momenti per lo sport collettivo e libero. Questo si concretizza con tanti appuntamenti con le associazioni sportive nelle domeniche di ottobre. Il progetto è stato possibile grazie all’adesione del progetto ‘Sport nei Parchi’, ideato dalla società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, ovvero ‘Sport e Salute S.p.a.’ e promosso assieme ad Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Quindi con l’obiettivo di favorire uno stile di via sano e stimolare la socialità nelle aree urbane. Il progetto abbraccia tutta Italia attraverso lo sport all’aperto e aderisce così a un nuovo modello di fruizione degli spazi verdi pubblici per la pratica sportiva gratuita durante i fine settimana, per tutti e senza limiti di età.

"Siamo molto soddisfatti di questo risultato - commenta l’assessore allo Sport, Fiorella Paolini -. Primo perché tutte le persone, anche fuori comune, possono partecipare gratuitamente alle sessioni di attività fisica. E sopratutto chi non fa sport potrà avere strumenti per socializzare e stare in salute. Secondo perché queso progetto permette di animare la nostra realtà cittadina".

Dopo tanti parchi aperti sul territorio nazionale ora il Comune di Fermignano, da sempre attento al benessere e alla salute della propria cittadinanza, aderisce alla promozione del wellness urbano. Le attività sportive proposte sono cross training (allenamento che permette di praticare più discipline sportive), pallavolo, ’parole in moto’ (attività sportiva per i bambini), e altre ancora dirette dalle Asd beneficiarie dei fondi del progetto, ovvero la Fermignano Roller, la Dream Volley e Indipendance. Non è finita, perché fino a fine ottobre, e poi a partire dalla primavera 2024, per tutti i sabati e le domeniche, saranno allestite presso l’area verde del Pala Bcc le isole sportive dove si alterneranno le associazioni. Le attività sono aperte a tutti liberamente, l’unico requisito richiesto per partecipare ai percorsi in programma è quello di avere un certificato medico per l’attività fisica.

Alla prima giornata di sport erano presenti il vicesindaco di Fermignano Alessandro Betonica, l’assessore allo Sport Fiorella Paolini, la rappresentante Anci Giovani Marche Irene Ciaffoncini; ma anche la coordinatrice di ‘Sport e Salute S.p.a.’ Marche Roberta Baudà, la coordinatrice di ‘Sport nei Parchi Fermignano’ Gloria Bastianelli e la dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Donato Bramante Patrizia Smacchia.

fra. pier.