Sport, teatro e formazione vanno a braccetto. Un successo l’appuntamento con Frank Camilleri

Si possono unire sport, teatro, educazione e formazione? Per qualcuno sì, e lo si potrà scoprire oggi nell’ultimo appuntamento della due giorni che si inserisce all’interno della ventinovesima rassegna ‘Ombre, Tracce, Evanescenze’, curata dai docenti della Carlo Bo Rosella Persi e Vito Minoia di Teatro Aenigma. Dopo la presenza della regista e pedagoga greca Tania Kitsu che la scorsa settimana ha tenuto un intervento sulla formazione originaria e la funzione del coro nel teatro antico, ieri è stata la volta di Frank Camilleri (foto), maratoneta e ordinario di Studi teatrali all’Università di Malta. Presso il Polo Universitario del Petriccio a Frank Camilleri è stato assegnato il ‘Premio Internazionale Sport e Teatro in Educazione e Formazione’ a cura della Rivista Europea ‘Catarsi, Teatri delle diversità’, in collaborazione con la Scuola di Scienze Motorie, Sportive e della Salute dell’Università degli studi di Urbino. Dopo i saluti del rettore Calcagnini e del professor Piero Sestili, Presidente della Scuola di Scienze Motorie, Camilleri ha ricevuto il Premio internazionale, per poi parlare ai presenti con una lectio sul tema ‘Pratica come Ricerca’, che si rifà al suo recente libro ‘Performer training for Actors and Athletes’, edito in inglese per gli studenti dell’insegnamento di Pedagogia generale del Corso di Scienze motorie, sportive e della salute. A dialogare con lui su come l’uso performativo del corpo può migliorare trasversalmente i campi d’azione di attori, sportivi ed educatori, sono stati i professori Persi e Minoia. Nel pomeriggio invece spazio agli insegnamenti pratici con ‘Fondamenti di Performer Training’. Conclusione oggi dalle ore 17 alle 19,30, presso il teatro La Vela dei Collegi Universitari: sarà la volta dell’evento ‘Encountering Icarus Performance Project’: Frank Camilleri, anche fondatore nel 2001 a Malta di Icarus Project, esperienza performativa di gruppo, parlerà di questa esperienza attiva a Malta anche tramite proiezioni video. Segue un workshop con il Teatro Universitario Aenigma. La Rassegna ‘Sport, Teatro, Educazione e Formazione’ proseguirà il 10 e il 17 aprile e l’8 maggio prossimi.

