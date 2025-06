Sportello per le regole: "Così aiutiamo i proprietari"

Dal 2020 ad oggi sono centinaia i pesaresi che hanno deciso di trasformare la loro casa in una locazione turistica. Per questo motivo, la Cna di Pesaro e Urbino, ha attivato anche un servizio dedicato a chi ha un appartamento con affitto breve o un B&B, come spiega Luana Polverari: "A fronte di un numero di richieste sempre più crescente – dice – abbiamo deciso di dare assistenza a chi vuole intraprendere questo percorso, aiutando i proprietari nelle pratiche burocratiche e negli adempimenti per l’apertura di questa tipologia di locazione".

Si va infatti dall’obbligo del codice identificativo (Cin) fino all’imposta di soggiorno, la trasmissione di schedine in questura, le comunicazioni al Suap, nonché la conoscenza delle regolamentazioni dei singoli Comuni, che è bene sapere prima di intraprendere l’attività. "Le regole da seguire sono sempre maggiori– aggiunge Polverari – ma questo non scoraggia chi vuole mettere in affitto turistico il proprio appartamento. Da inizio anno ad oggi abbiamo infatti ricevuto circa una trentina di richieste". Tantissimi dunque i pesaresi che hanno optato per questa scelta: del resto basta dare un’occhiata su portali online come Airbnb per rendersi conto di quanti appartamenti si possono affittare per le vacanze.

Tra questi ce ne è uno messo a disposizione da Giuseppe Tommasello, pesarese, che ha deciso di affittare uno spazio all’interno dell’appartamento di sua proprietà posizionato nel cuore della città, a due passi da Piazza del Popolo. Uno spazio molto particolare perché è una sorta di galleria d’arte, essendo il proprietario un artista.

"Si tratta di una camera da letto ed una living room molto grandi, con soffitti affrescati, dove sono posizionate anche le mie opere – dice Tommasello -. Ho deciso di mettere a disposizione questo spazio dal 2022, ma lo faccio soprattutto per condividere il mio studio d’arte privato con le persone. Non lo affitto tutto l’anno, ma solo nei mesi estivi, e le persone che vengono qui sono soprattutto stranieri provenienti da Francia, Belgio, Olanda, ma anche Corea e America". Poi, sempre in città, sono nate anche nuove realtà che gestiscono appartamenti turistici. E’ il caso di Yohome, nata nel 2021: "Ad oggi gestiamo 21 appartamenti – dice la titolare Katia Biondi - non soltanto sulla costa ma anche in collina e ci occupiamo di tutto, della comunicazione con gli ospiti, la consegna delle chiavi, le pulizie: in pratica offriamo una gestione a 360 gradi. Tra i locatori ci sono anche stranieri che hanno comprato qui una abitazione per utilizzarla direttamente alcuni periodi dell’anno, mentre in altri la mette a disposizione dei turisti. Ci sono ospiti tutto l’anno: d’inverno la clientela è quella che riguarda soprattutto il mondo del lavoro, persone che partecipano ad eventi, fiere, festival, alcuni tecnici del Rof. Per quanto ci riguarda l’80% della clientela è straniera".

ali.mu.