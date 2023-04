Sportello psicologico Garantisce Mazzanti

Uno spazio di ascolto psicologico, gratuito, rivolto a tutti i cittadini di Mondolfo e Marotta che sentono la necessità di un confronto individuale, di coppia o familiare, con personale qualificato, per ricevere una consulenza o un sostegno in relazione a temi ed eventi della propria vita personale o familiare. E’ l’importante progetto ‘La parola crea’, sviluppato dal Comune di Mondolfo, grazie al lavoro congiunto tra l’assessorato ai servizi sociali e quello alla cultura, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere una "cultura del benessere psicologico e di prevenzione del disagio", oltre che di "facilitare la possibilità di chiedere aiuto da parte delle persone". La sua operatività è imminente: già da domani si potranno prenotare gli accessi.

Lo sportello (che verrà allestito a ‘Villa Valentina’, in viale Carducci a Marotta), infatti, è come detto gratis, ma occorre prendere l’appuntamento, chiamando il numero 338.6750743 il lunedì dalle 17 alle 18,30 e il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 18, oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo [email protected] "Già dai primissimi giorni di maggio, poi, si potrà usufruire concretamente di questo spazio", hanno evidenziato ieri in conferenza stampa il sindaco Nicola Barbieri, l’assessore ai servizi sociali Alice Andreoni e il consigliere con delega alla cultura Even Mattioli, affiancati dalla professionista che gestirà il servizio: la psicologa e psicoterapeuta Silvia Lippera. E proprio questi tre amministratori e la dottoressa Lippera saranno i protagonisti, insieme al coach della nazionale di pallavolo femminile Davide Mazzanti (nelle vesti di testimonial), dell’incontro pubblico di presentazione del progetto, in calendario per giovedì 27 aprile dalle 21 alla sala convegni della Croce Rossa di Marotta.

"La pandemia – si è sottolineato ieri – ha amplificato molte condizioni di disagio, acuendo e rendendo più difficili da fronteggiare paura, rabbia e incertezza. Con ‘La parola crea’, vogliamo mettere a disposizione di ciascuno uno spazio per conoscere meglio se stesso, aiutandolo ad affrontare subito e risolvere determinate situazioni, oppure orientandolo, laddove necessario, verso servizi o percorsi specifici".

Sandro Franceschetti