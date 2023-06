‘SportInTour’: oggi il via alla kermesse con mille atleti

Prenderà il via da oggi e si svilupperà per i successivi due week-end - quelli del 2-4 e 9-11 giugno - l’undicesima edizione di "SportInTour", la manifestazione organizzata dall’Unione Sportiva Acli, con il patrocinio del Comune di Pesaro, che ospiterà oltre mille atleti in città che porteranno alta la bandiera "delle buone prassi che combinano la pratica sportiva di base e di alto livello, unendola a contenuti culturali e ricreativi, all’insegna di confronti e tavole rotonde che si propongono di approfondire varie tematiche di grande attualità, come quella della riforma dello sport e del terzo settore", ha spiegato il presidente dell’Acli Damiano Lembo.

Si entra nel vivo, da oggi, nel fine settimana sportivo Acli con

la prima giornata di qualificazione dei Campionati nazionali di Calcio a 5 e 7, dall 15 alle 19.30, tra le palestre di Baia Flaminia e Santa Veneranda. Alle 21, la Cerimonia di inaugurazione in piazzale della Libertà, tra musica e balli. Fitto programma anche per domani, tra il covegno sul potere inclusivo dello sport a Palazzo Gradari, dalle 15, e la festa alle 21.30 in piazzale della Libertà dove sarà presente la squadra femminile Campione italiana 2008 della Robursport Volley Pesaro. Domenica, per l’ultima giornata, sono previste le finali di calcio alla Palla, dalle 9 alle 12.30; uno stage di karate alla Galilei dalle 9.30 e la Cerimonia di premiazione, dalle 13, in piazzale della Libertà.