Pesaro, 4 aprile 2021 - Il pranzo o la cena, oggi, a Pasqua, dai suoceri, dai genitori anziani, dagli amici? Oppure molti opteranno per il bis, pranzo e cena? Punteranno anche su questo i controlli delle forze di polizia schierate nel week end pasquale, secondo il piano concordato con questura e prefettura. Come noto, in base a quanto stabilisce il decreto legge del 13 marzo scorso, gli spostamenti oggi (e domani) nelle case altrui sono consentiti, ma una sola volta al giorno. "Sarà consentito una sola volta al giorno – recita l’articolo – spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (...) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro".

Quindi, si può andare una sola volta (che sia pranzo o cena o altro) a casa di parenti o amici. Molti potranno calcolare: io da mia mamma o dagli amici vado due volte, tanto chi se ne accorge? Chiaro che già non è facilissimo che il signor Rossi (a piedi o in macchina, le divise controllano anche i pedoni) incappi in un controllo a pranzo (nonostante i 250 uomini schierati in questi tre giorni dalla Prefettura), ancora meno facile che poi al nostro Rossi gli tocchi il doppio controllo anche la sera. Per giunta, non con la stessa pattuglia, che notoriamente cambia, dalla mattina alla sera. C’è solo un però: che molte forze di polizia (ad esempio la polizia locale) hanno un database in cui inseriscono nomi e cognomi di chi viene controllato e identificato. E se il Rossi è stato fermato al mattino, e risulta poi fermato su quel database anche la sera, ecco che scatta la multa per il Rossi recidivo, e la Pasqua con amara sorpresa, 400 o 533 euro di multa, a seconda se si era in auto o a piedi.

E a proposito di recidivi. Brutte notizie per l’ex bar Gamba di via Amendola, zona mare: chiuso di nuovo, da oggi fino al 6 aprile compreso. La polizia locale (reparto Gea) ha trovato ieri pomeriggio, all’interno, con il bar che come noto in zona rossa deve restare chiuso, tre o quattro clienti che consumavano bevute. Multati loro e il titolare. E’ la seconda multa che l’esercizio pubblico riceve, la volta precedente era il 20 febbraio: in quel caso c’erano troppi clienti nel bar e il titolare non aveva rispettato l’obbligo di chiusura delle 18 (eravamo ancora in giallo). La multa di ieri gli comporterà, una volta che la pratica viene valutata dalla Prefettura, la chiusura del locale per trenta giorni, che diventano 27 visto che tre già li farà fino al 6 aprile prossimo.

La polizia locale ha fatto opera di prevenzione, soprattutto per le giornate di ieri e, per chi è aperto, anche di domani mattina, con i direttori di market o ipermarket. "Contingentate gli ingressi", ha chiesto la polizia. Ieri mattina, al Conad Celletta c’erano i clienti in coda come nella prima ondata. Ieri pomeriggio nuovi controlli.

