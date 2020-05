Pesaro, 21 maggio 2020 - Da oggi pomeriggio, i cittadini di Pesaro possono spostarsi a Rimini e viceversa. Famiglie residenti in parte a Gabicce e in parte a Cattolica, divise da tre mesi da un fiume, possono riabbracciarsi. E’ di nuovo possibile superare il confine con l’Emilia Romagna, ma solo per recarsi nella provincia limitrofa, quindi i cittadini di tutti i comuni di Pesaro e Urbino possono raggiungere qualsiasi punto della provincia di Rimini e, viceversa, i cittadini di tutti i comuni di Rimini possono raggiungere qualsiasi punto della provincia di Pesaro e Urbino. Per qualsiasi motivo, sia per fare visita a congiunti sia per andare semplicemente a fare la spesa.

E senza bisogno di autocertificazione. Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, aveva già espresso nei giorni scorsi la volontà di aprire il confine, così come aveva già fatto con il Veneto e il Friuli, contravvenendo però alle indicazioni del governo. Luca Ceriscioli, presidente delle Marche, ha preferito attendere il parere del ministro Speranza, richiesto 10 giorni fa e arrivato solo ieri mattina: "La sua risposta mette molta prudenza, ma uno spiraglio lo apre e noi approfittiamo di quello spiraglio", ha detto Ceriscioli ieri pomeriggio, in diretta su èTv. Un paio di ore dopo, ha firmato il decreto che apre la frontiera con l’Emilia Romagna. Questa mattina invierà la relativa comunicazione a Bonaccini, che a sua volta ne girerà una identica a Ceriscioli. Entrambe le comunicazioni saranno consegnate ai prefetti. E da quel momento, lo spostamento tra le due regioni sarà realtà.



«E’ un provvedimento molto importante, che consente a tante persone di poter rivedere cari dai quali sono separati da tre mesi, a volte divisi solo da un fiume, come nel caso delle famiglie che risiedono in parte a Gabicce e in parte a Cattolica – commenta il consigliere regionale Andrea Biancani (Pd), che negli ultimi giorni si è confrontato con amministratori, cittadini e operatori in particolare di Gabicce e Gradara –. Inoltre, con questo provvedimento, si dà la possibilità di raggiungere le seconde case, favorendo la ripartenza del turismo nel nostro territorio, che ne è ricco. D’altronde, le regole da rispettare sono le stesse in tutta Italia, al di là della regione in cui ci si trova, e i dati epidemiologici sono molto confortanti". Per ora l’accordo è stato raggiunto con l’Emilia Romagna, ma la Regione è al lavoro per aprire quanto prima i confini anche con l’Umbria e l’Abruzzo.