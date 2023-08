"Spostamento reparti, tutti sapevano tutto"

"Sul nuovo ospedale di Muraglia non c’è ancora nulla. Che senso ha spostare ora i reparti?". Se lo chiede Andrea Biancani, vicepresidente del consiglio regionale, a proposito del paventato rischio, poi rientrato a furor di popolo, dell’accorpamento del reparto pesarese del blocco materno-infantile con Fano. "Noi contestiamo i tempi e le modalità degli spostamenti in quanto ad oggi sul nuovo ospedale non c’è nulla". Dopo il sit-in di sabato scorso davanti all’ospedale San Salvatore, Biancani è stato accusato dal centrodestra di fare allarmismo. Ma lui replica: "Il nostro obiettivo non è mettere i bastoni tra le ruote, piuttosto stimolare la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale, senza sottrarre servizi ai cittadini, considerando che finora i tempi previsti dall’accordo Comune-Regione non sono stati rispettati. Ad oggi i dati certi restano la cancellazione di un progetto per una struttura di eccellenza da oltre 600 posti e la chiusura dell’azienda Marche Nord". Biancani, che ricorda come sia stata la Regione a scegliere il sito di Muraglia per realizzare il nuovo ospedale di Pesaro, e sull’accorpamento dei reparti aggiunge: "Erano tutti consapevoli del prossimo trasferimento di Pediatria, l’allarme lanciato dal personale sanitario era arrivato a tutte le forze politiche e ai cittadini. Tra gli operatori questa notizia circolava già da settimane e anche gli esponenti della maggioranza regionale del nostro territorio ne erano al corrente". Il dem pesarese ricorda infine i ritardi della Regione rispetto al cronoprogramma per il nuovo ospedale sottoscritto con il Comune. "Entro il 31 dicembre 2022 avvio bando gara di progettazione, entro il 30 settembre 2023 progettazione definitiva, entro il 31 dicembre 2023 avvio bando gara d’appalto integrato. Nessuna di queste scadenze ad oggi è stata rispettata o confermata".