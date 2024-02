Spreco di denaro pubblico:. La Corte dei Conti Marche ripercorre le somme perdute

Tra le condanne emesse dalla Corte dei Conti delle Marche nel 2023, c’è stata quella nei confronti di un ex dirigente dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro. E’ stato ritenuto responsabile di una serie di violazioni e per questo è stato condannato a pagare 80.615 euro. Rispondeva di illegittima definizione, con conciliazione giudiziale, di alcuni avvisi di accertamento a carico di una società coinvolta in un complesso meccanismo di frode all’Erario mediante fatture inesistenti: dall’esito positivo dell’accertamento, secondo la Corte, il funzionario avrebbe ricevuto dal titolare della società, non denaro ma promesse di assunzioni, assegnazione di prestazioni professionali e consulenze, oltre a lavori di ristrutturazione e dazione di beni di prima necessità. Inoltre la Corte dei Conti delle Marche ha inflitto condanne per responsabilità amministrativa erariale per un importo complessivo di 2.351.788 euro. E’ quanto emerge dai dati diffusi ieri in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario contabile nelle Marche in corso alla Loggia dei Mercanti ad Ancona. Durante lo scorso anno sono state 122 le sentenze pronunciate dalla Corte di cui 24 in materia di responsabilità (tra cui 12 condanne e 6 di assoluzione), 47 in giudizi di conto e 51 per giudizi di resa di conto. Per quanto riguarda la Procura contabile, lo scorso anno sono stati inviati 42 atti di citazione in altrettanti giudizi a carico di 120 persone per un danno erariale di 11.480.621 euro.