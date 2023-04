Spunta bomba della seconda guerra mondiale Arrivano gli artificieri e la fanno brillare

Era stata ritrovata lo scorso 28 marzo, nel cantiere per la realizzazione della bretella Urbinate dell’A14. Era in strada del Montefeltro, poco dopo la roratoria dell’autostrada, sotto Case Bruciate. Ieri mattina alle 9 la bomba d’aereo "Uk mod Gp Mk V" da 500 libre è stata fatta brillare dagli artificieri dell’esercito nella cava Stroppato di Pesaro. L’ordigno risale alla seconda guerra mondiale ed era in perfetto stato di conservazione, ma inerte perché privo dei congegni di attivazione. Per distruggerlo, gli artificieri hanno dovuto rimuoverlo e trasportarlo alla cava, realizzando un ’fornello’ nel quale riporre la bomba che, ricoperta con materiale sabbioso, è stata fatta esplodere a distanza, in sicurezza.

Sul posto, oltre agli specialisti del Reggimento Genio ferrovieri di Castel Maggiore con all’attivo 370 interventi nell’ultimo anno, sono intervenuti in supporto le forze di Polizia, vigili del fuoco, Comune, Provincia, Croce Rossa, 118, Enac, Società Autostrade. A tutti, il Prefetto Emanuela Saverio Greco ha rivolto un ringraziamento. Lo scorso 4 dicembre, sempre a Case Bruciate, fu necessaria l’evacuazione di tutto l’abitato per il recupero di un ordigno ben più pericoloso. Stavolta non ce n’è stato bisogno.