Spunta cupola alla darsena centrale "Ecco la videosfera della marineria"

di Anna Marchetti

Scimitar, info point e successivamente la videosfera: saranno questi i luoghi dell’Ecomuseo diffuso della marineria a cui sta lavorando l’assessore al Turismo, Etienn Lucarelli insieme all’Ufficio Europa, guidato da Davide Frulla. La parte sicuramente più originale e d’impatto è quella riguardante la videosfera, un locale a forma di ’cupola’, dotato di poltroncine, per la visione di filmati sulla storia della marineria, particolarmente adatto per le famiglie. L’area prescelta è quella compresa tra l’attuale Iat e la darsena centrale, dove si trovava lo Scimitar, il ristorante galleggiante di proprietà della Coomarpesca, attualmente trasferito al vicino scalo di alaggio.

L’imbarcazione è ora sotto la tutela della Soprintendenza per il suo valore di bene storico, grazie all’iniziativa dell’Istituto centrale per la valorizzazione del patrimonio immateriale del Ministero della Cultura. Ma succcessivamente sarà acquistata dal Comune, sottoposta a manutenzione straordinaria e quindi, con il consenso della Capitaneria di Porto, rimessa in acqua, nel molo di fronte allo Iat, dove era posizionata in precedenza.

"La sua funzione – spiega Lucarelli – sarà quella di ‘Centro di interpretazione turistica’, quindi non un semplice punto di informazione per i turisti, ma un luogo culturale di incontro per tutta la città". Si potranno organizzare mostre, piccoli seminari, con l’attivazione anche di un piccolo bar, e nel futuro potrà diventare punto di riferimento per la festa del mare. Nei suoi locali potranno essere previste anche installazioni visive. "Siamo solo all’inizio di un percorso – chiarisce Lucarelli – per la valorizzazione dei luoghi della marineria: dal Gugul al museo che si realizzerà all’ex Manfrini, dai totem ideati per accompagnare i turisti alla scoperta del porto al nuovo Iat, dai Quadri alle darsene pescherecce".

Lucarelli annuncia che l’Ecomuseo diffuso sarà un progetto condiviso con la città: "Da ora in poi – assicura – farò una serie di incontri, con la Capitaneria, con i pescatori, i lavoratori del porto e le associazioni per dare contenuti a quello che dovrà diventare un forte attrattore cittadino". Il percorso è ancora lungo anche se l’intenzione di Lucarelli è di realizzare la prima parte del progetto entro la fine della legislatura. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato l’atto di indirizzo per la realizzazione dell’Ecomuseo diffuso della marineria e quindi per l’acquisto, il recupero e l’allestimento dello Scimitar. Poi si metterà mano allo Iat che dialogherà con il Centro di interpretazione turistica, ospitando diverse installazioni.

A completare questa prima fase sarà poi la costruzione della videosfera, con filmati e contenuti digitali creati ad hoc per accompagnare il turista e il fanese alla scoperta delle tradizioni marinaresche. Queste sono le idee emerse dallo studio di fattibilità tecnico economica affidato nel 2021 dal Comune ad una società specializzata. "Adesso – puntualizza Lucarelli – siamo nella fase del progetto vero e proprio: daremo l’incarico a breve. Siamo anche alla ricerca dei fondi ai quali attingere". Tra questi ci potrebbero essere i nuovi fondi Iti 2021-2027 tutti focalizzati sulla valorizzazione della cultura marinara.