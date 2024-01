Spunta l’atto costitutivo dello squadrone del Porto. Notabili, preti e canestri

L’incunabolo è sottile. Ma spesso di storia. E’ l’atto costitutivo d’un ex caposaldo della nostra pallacanestro: la Delfino Basket, la squadra del Porto. Uno scritto prezioso con nomi e cognomi di soci fondatori, presidenti e non si sa quanto altro. L’"Anno Domini" è il ’63, quando in Italia i poeti schiantavano gli schemi delle liriche e fondavano un verso rivoluzionario. Ed è anche la nascita del centrosinistra organico nel governo. Ma è anche l’anno in cui in città si sconquassano gli schemi della palla al cesto, perché fioriscono nuove società. La Delfino, il cui guizzo è nella parrocchia del Porto, è tra queste. Già nominalmente esistente, il 2 dicembre acquista la ceralacca dell’ufficialità nelle stanze della parrocchia di Santa Maria, in via Cecchi. Quel pomeriggio, attorno a un tavolo, si riunirono i notabili: l’ingegner Salvatore Tecchi, il ragioniere e geometra Silvino Manoni, il ragionier Marco Patrignani, i geometri Walter e Luciano Urbinati, i signori Enzo Giordano, Dario Mega, Giuseppe Vagnini, Luciano Corrina, il dottor Paolo Spinaci, il ragioniere Franco Semenza, il ragioniere Alberto Guidelli e, nientedimeno, che due reverendi: Don Valentino Giovannelli e Don Alberto Andreani. Guai meravigliarsi in quell’epoca dove l’accoppiata tonache-canestri era una costante del basket. E niente da meravigliarsi se pensiamo a Don Dario Mei, tra i primi dirigenti della Victoria, poi Victoria Libertas. Perché allora i preti erano general manager coi fiocchi e nelle società sapevano fare di tutto, dal benedire al mandare a benedire, passando per il far di conto e non solo. Tutta questa pesaresità decise di partorire una signora che conserva ancora il suo vessillo: l’Unione Sportiva Delfino. In quel tempo, tanto per dirlo in stile evangelico, furono ripartite le cariche. La presidenza fu assegnata a Salvatore Tecchi, la vice presidenza a Marco Patrignani, la segreteria ad Alberto Guidelli e la tesoreria a Dario Mega. Ma siccome non di sola materia vive l’uomo, la "consulenza ecclesiastica" fu assegnata a Don Alberto Andreani. Fu quello il primo staff del Delfino ruggente. Poi seguirono squadre brillanti che arrivarono a conquistare pure il titolo italiano del Csi. Tralasciando le patetiche epicità dei tempi andati, la storia della Delfino diventa paradigma delle altre pesaresi che oggi spiccano nei campionati delle minors, anima e corpo del nostro basket, nato all’odore di canoniche. E con proprie antesignane ’curve’ e tifosi, come, nella fattispecie, quelli del ’Basket Bar’. Il vagito è conservato in quell’incunabolo. Non scordiamocelo quando pensiamo a Pesaro. E al basket.