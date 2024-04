Spunta sondaggio sui candidati Pd. E la Morani è davanti al sindaco

Preveniamo le contestazioni: il sondaggio non è freschissimo e quindi mancano diversi dei possibili candidati del Pd alle prossime Europee. Ma, detto questo, i dati possono essere presi come una sorta di base di partenza in vista della campagna elettorale. Le rilevazioni realizzate da Euromedia Research tra gli elettori del Pd sono di febbraio e, tra le altre, ci sono anche quelle relative alle preferenze ai candidati. Ovviamente si tratta di ipotesi, perché certezze sulle candidature non ce ne sono neanche ora, figuriamoci due mesi fa. Ma intanto i risultati di allora davano il sindaco Matteo Ricci al 5,5% nell’ipotesi in cui tra i candidati ci fosse anche la segretaria Elli Schlein e al 9% in caso di assenza della leader Pd dalle liste. Meglio di lui, in entrambe le opzioni, l’ex deputata Alessia Morani, quotata in un caso al 10,4% e nell’altro al 15,4%.

Nel frattempo, dicevamo, i nomi si sono moltiplicati e dunque la geografia del voto (e dei sondaggi) cambia di conseguenza. E Ricci confida di aver una spinta da quella parte del Pd romano che sarebbe pronto a sostenere la sua candidatura.

Ricordiamo che il collegio elettorale delle Europee coinvolge, per quanto ci riguarda, Lazio, Toscana, Umbria e Marche. Il che rende chiaro il motivo per cui i marchigiani raramente sono andati a Bruxelles. Sarà dura anche questa volta, nel Pd e altrove.