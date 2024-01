Spunta un’antenna 5G sul campanile del Duomo

FANO

Strada chiusa e operai in azione con una grande autogrù che punta sul campanile del Duomo. Centro storico bloccato proprio accanto alla cattedrale, sulla direttrice che porta dal Corso fino al Pincio. "Ma che fanno?" si domandano curiosi i passanti. La risposta arriva a tempo di record perché molti abitanti del centro storico, allarmati, hanno chiamato ieri mattina l’ufficio Ambiente del Comune per sapere cosa stesse accedendo. Ecco la risposta: il montaggio di un’antenna 5G sul campanile di una chiesa che ha base romanica e poi Rinascimerntale: il Duomo, appunto. "E’ vero che quel campanile andrebbe abbattuto perché sembra uno Sputnik che sta per decollare, ma metterci sopra anche una antenna 5G vuol dire peggiorare una cosa già brutta. Questa città ha perso il senso della comunità", dice l’artista Carlo Bruscia. Dal giudizio ‘estetico’ si passa a quello ’ecclesiastico’ perché un noto esponente della chiesa fanese commenta: "Invece di rimettere in cima al campanile quella croce che era stata abbattuta da un fulmine ormai tanti anni fa, ci mettono una antenna di ultima generazione? Andiamo bene".

L’assessore all’Ambiente Cora Fattori risponde: "Onestamente non ne so nulla e quindi prima di parlarne mi devo interfacciare con i miei uffici e capire. Comunque lo stabile non è nostro ma è della chiesa. Domani nel caso facciamo sapere". Alla constatazione che cose così non le avrebbero fatte nemmeno gli Unni, Fattori non risponde.

Giriamo pagina e andiamo dal diretto interessato e cioè il parroco del Duomo, Giorgio Giovanelli: "Certo che lo so che stanno montando l’antenna 5G sul campanile: ho dato il consenso ed è tutto secondo la legge". Quanto alle proteste, si limita a osservare: "Faranno le loro rimostranze con le persone interessate". E sull’accusa di aver dato gli ok necessari in cambio di un guadagno, "non ho altro da aggiungere" risponde, e chiude.

Dice Luciano Benini, per una vita funzionario dell’Arpam, l’ente che deve dare gli ok all’istallazione delle antenne di ultima generazione. "Da quello che sapevo io c’era una disposizione che risale a una ventina di anni fa in cui la Cei non consentiva più di installare nuove antenne. In questo caso forse si tratta di un aggiornamento su un impianto già esistente. I gestori sono i francesi di Iliad? Allora non so perché quella che c’era prima era di Wind". Amara la conclusione di Tommaso Mazzanti del M5S che ricorda che il piano delle antenne è passato in Consiglio senza i voti dei 5 Stelle: "Ma occorre aggiungere che tutti i ricorsi al Tar presentati dal Comune sono stati respinti perché i colossi della telefonia fanno quello che vogliono. Banché non sia un manufatto di pregio il campanile del Duomo e pur contenendo altre antenne, si inserisce di fatto in pieno centro storico. Ecco perché l’amministrazione Seri deve fare interventi di mitigazione dell’impatto visivo e, se ciò non bastasse, valutare siti alternativi in grado di preservare la salute dei cittadini e anche il decoro".

m.g.