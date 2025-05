Sputa in faccia a un’infermiera. "Lo fa spesso"

Ha sputato in faccia a un’infermiera che stava per entrare al lavoro e poi è fuggita in bici. È quanto accaduto mercoledì, intorno alle 13,30, nei pressi della pista ciclopedonale di viale della Libertà, all’altezza dell’ingresso del San Salvatore. La polizia sta indagando per risalire all’identità della donna che negli ultimi mesi, in base ad alcune testimonianze, avrebbe replicato il gesto in almeno altre 5 occasioni, anche nei confronti di giovanissimi. Una ‘sputatrice seriale’, quindi, avvistata non solo nei pressi dell’ospedale e della stazione ma anche in via Andrea Costa. Un mese fa circa un’altra donna che aveva appena accompagnato i figli a scuola aveva ricevuto lo stesso trattamento da parte di una ciclista che corrisponde alla stessa descrizione. Anche in quel caso uno sputo in pieno volto e qualche insulto prima di una rocambolesca fuga in bici. Un conoscente dell’infermiera ha pubblicato ieri, sui social, un appello per cercare di risalire all’identità della donna che ora rischia una denuncia per violenza privata e tentata lesione. Nel post pubblicato su facebook fornita una descrizione della donna che, in base alle ricostruzioni, potrebbe avere un’età compresa tra i 35 e i 45 anni, una corporatura media e capelli biondi e legati. Indossava una giacca verde e pantaloni neri e aveva occhiali rettangolari con montatura grigia. L’infermiera stava per prendere servizio in ospedale quando si è trovata faccia a faccia con la donna che, all’improvviso, l’ha centrata in pieno volto con lo sputo. La vittima è rimasta senza parole e ha appena avuto il tempo di rendersi conto dell’accaduto che la donna in bici era già in fuga. L’infermiera si ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine che stanno indagando.