Sputi e pugni alla moglie incinta. Condannato a 3 anni di reclusione

Le sputava in faccia, picchiandola e umiliandola davanti ai bambini di 6 e 10 anni. Ed era totalmente indifferente al fatto che la moglie di 27 anni fosse incinta all’ottavo mese del terzo figlio. Per questo, ieri, il tribunale di Pesaro ha condannato a 3 anni di reclusione con rito abbreviato un 29enne macedone residente a Vallefoglia per i reati di maltrattamenti e lesioni (era difeso dall’avvocato Marco Defendini). L’imputato nel dicembre 2022 e gennaio 2023 ha maltrattato la moglie senza temere di farle perdere il bambino, facendo intendere di non essere nemmeno il padre del terzo figlio, picchiandola utilizzando anche un bastone tanto da procurarle ecchimosi alle braccia. Ma fino a quando, il 26 e il 30 dicembre 2022 oltre al 2 gennaio, ha iniziato a picchiarla per gelosia urlando che le "donne vanno bastonate in strada davanti a tutti". Fino ad arrivare, il 19 gennaio scorso, a sferrarle un pugno in faccia sempre per gelosia procurandole un edema oculare destro. A quel punto, la donna ha temuto per la sua vita ma per i bambini è rimasto in casa fino al 17 marzo di quest’anno quando è scappata di casa con i i figli andando a dormire da sua cognata. Ma qui non è rimasta molto perché il marito andava a cercarla e a minacciarla. Allora il mese dopo ha chiamato i carabinieri ed ha raccontato il suo inferno venendo immediatamente trasferita e portata con i suoi bambini in un luogo protetto. Qui ha potuto alzare gli occhi con fiducia certa di non venir picchiata. E dire che la giovane mamma ha cercato di difendersi da sola dalla gelosia del marito, che si abbandonava spesso all’alcool diventando incontenibile, sapendo di rischiare in ogni momento la vita. Ha avuto anche esplicite minacce di morte dall’uomo estese anche al presunto amante.