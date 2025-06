Sputo in faccia all’ausiliaria subito dopo aver preso la multa: denunciato

Pesaro, 24 giugno 2025 – Ha sputato in faccia all’ausiliaria del traffico che, col collega, gli aveva da poco contestato una multa per il mancato pagamento della sosta. A fare il gesto che scatena la protesta sia dell’azienda (Pesaro Parcheggi, della quale l’ausiliaria è dipendente), sia del sindaco Biancani e dell’assessora alla Sicurezza Sara Mengucci – è un trentenne, di origine magrebina, che sarebbe già stato identificato dalle forze dell’ordine.

Il fatto avviene in viale Trento, intorno alle ore 18, alcuni giorni fa. Estate, assalto ai parcheggi. Il trentenne ha lasciato l’auto negli stalli blu senza pagare la sosta. Fa ritorno alla macchina e si ritrova la multa. I due ausiliari del traffico – un uomo, di 60 anni, e una donna, di 50 – sono ancora nei paraggi. Loro hanno lasciato la multa sul parabrezza dell’auto del trentenne. A quel punto, il giovane stabilisce che ha a disposizione due bersagli per sfogarsi. Inizia a inveire e minacciare i due, dicendo che lui non doveva essere multato.

“Il biglietto ce l’ho”, dice. “Ce lo faccia vedere”, rispondono i due. Ma il biglietto non viene fuori. Partono minacce e sputi. Fatto mai denunciato, lo sputo in faccia a una ausiliaria. “Gesto questo veramente deprecabile – rimarca Pesaro Parcheggi, in una nota di solidarietà firmata dal presidente Antonello Delle Noci, nota che l’azienda municipalizzata ha diffuso dopo aver chiesto il permesso alle vittime dell’aggressione – ancor più verso una donna che conferisce all’episodio un’ulteriore connotazione di violenza di genere”.

“Va precisato – prosegue Pesaro Parcheggi – che durante l’esercizio delle loro funzioni, gli Ausiliari della sosta rivestono la qualifica di pubblici ufficiali. Di conseguenza, le condotte poste in essere dall’automobilista integrano potenzialmente i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 codice penale) e di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). Pesaro Parcheggi Srl, non può tollerare simili atteggiamenti che oltre a costituire fattispecie rilevanti per il codice penale segnano una deriva demoralizzante verso il lavoro dei propri dipendenti. La Società ha quindi già conferito mandato ai propri legali affinché l’autore del fatto venga identificato e perseguito in tutte le competenti sedi giudiziarie, nessuna esclusa”.

Perché l’evidenza è che gli ausiliari del traffico (4 attualmente in organico a Pesaro Parcheggi, guadagnano tra i 1100 e i 1500 al mese, circa, e a volte rischiano) diventano molto spesso bersagli delle minacce e della rabbia dei multati.

“Le offese e le minacce sono frequenti – dice uno di loro – se volessi denuncerei una persona al giorno. Io i ’vaffa’ spesso me li prendo e cerco di restare lucido. Non sempre siamo in due, e spesso capita che quando sei in giro la gente che ha appena preso la multa ti viene a cercare nelle strade vicine. Spesso devi mandare giù i rospi, se reagisci è peggio. Il risultato, comunque, è che siamo poco tutelati”.