Spy story industriale: "Ha rivelato informazioni ad azienda americana"

Avrebbe rivelato a una rivenditrice americana informazioni segrete relative a componenti di forni di una nota marca pesarese, la Italforni. Un presunto caso di spionaggio industriale che ha fatto finire a processo a Pesaro quel consulente ritenuto "infedele", F.G., 50enne originario del Veneto. Secondo l’accusa, l’uomo era stato incaricato dalla Italforni Italia di andare in America a risolvere alcuni problemi che riguardavano i rapporti con la società distributrice statunitense. Aveva così avuto accesso a dati sulla struttura dei forni che una volta oltreoceano, avrebbe sfruttato e utilizzato indebitamente, a beneficio suo e di Italforni America. Appena la società italiana ha scoperto il presunto comportamento "infedele" ha querelato il consulente davanti al Tribunale pesarese. Nel frattempo, l’altro fronte aperto, quello civile, tra le due aziende si è ricomposto. Italforni Italia, assistita dall’avvocato Andrea Casula, non si è costituita parte civile, ma l’obiettivo è quello di vedere punite le condotte ritenute scorrette del proprio ex consulente. Non è detto però che, più avanti, possano decidere di rimettere la querela. Il legale dell’imputato, l’avvocato Marco Casella del foro di Padova, sostiene invece che il suo assistito non ha violato alcun segreto ma solo indicato alla rivenditrice quali modifiche apportare ai forni per adeguarli alle esigenze del mercato americano. "Il mio cliente ha solo adempiuto al mandato" ha rimarcato l’avvocato Casella.

e. ros.