Sta meglio il giovane accoltellato a Colli al Metauro

Sta meglio e sarebbe stato trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello di chirurgia, il giovane marocchino che all’alba di martedì è stato colpito con due colpi d’arma da taglio da un ragazzo albanese al culmine di una discussione scaturita nel parcheggio (foto) antistante il Conad City di Villanova di Colli al Metauro. Un episodio che ha profondamente turbato la comunità locale e che continua a tenere banco nelle conversazioni fra cittadini. Ci si chiede, in particolare, il perché di questa aggressione che poteva avere conseguenze fatali, visto che i due fendenti inferti al magrebino gli hanno uno perforato un polmone e l’altro l’addome. Per fortuna, l’immediato intervento chirurgico e le successive cure a cui è stato sottoposto all’ospedale di Pesaro, hanno consentito di scongiurare il pericolo di vita e di ora in ora le sue condizioni sono in miglioramento, come conferma il suo trasferimento dalla terapia intensiva. Sui motivi della lite rimane al momento un fitto mistero, sul quale stanno indagando i carabinieri della stazione di Colli al Metauro, che l’altra mattina, in pochissimo tempo, grazie alle immagini delle telecamere della zona e alle testimonianze di alcuni testimoni, sono riusciti a individuare il responsabile e ad arrestarlo con l’accusa di tentato omicidio.

s. fr.