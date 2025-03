Stabat Mater, un magico debutto. Danza e musica in uno spettacolo

Danza e musica in uno spettacolo dedicato ad uno dei capolavori di Rossini. Per la stagione di danza venerdì al Teatro Rossini debutto in prima assoluta di Stabat Mater della coreografa ferrarese Monica Casadei, nuovo lavoro dedicato all’opera del Cigno.

"Lo spettacolo – si legge nelle note di sala - è un tributo corale all’anima delle donne, al loro amore universale, incarnato dalla madre per eccellenza e rappresenta l’evoluzione di un percorso di ricerca pluriennale che la coreografa ha dedicato all’incontro fra danza e musica religiosa".

Monica Casadei, oltre alla coreografia, firma anche regia, luci e costumi. I danzatori in scena sono: Michelle Atoe, Julia Canard, Monica Castorina, Arianna Cunsolo, Alfonso Donnarumma, Chiara Falzone, Costanza Leporatti, Enrico Luly, Gioele Marcante, Chiara Matterazzo, Mattia Molini, Minami Michiwaki, Christian Pellino, Clarissa Pizzo, Carlotta Quercetani. Le suggestive immagini create da Giuliano Del Sorbo si materializzano in un live painting dal tratto potente. La produzione dello spettacolo è di Compagnia Artemis Danza-Monica Casadei, in collaborazione con Amat e Comune di Pesaro, con il contributo di Ministero della cultura, Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla Cultura, Comune di Parma.

"Stabat Mater – si legge ancora nella presentazione - è una preghiera collettiva, senza tempo per una mater dolorosa, un cuore di donna infranto dal dolore, una mater lacrimosa che cristallizza nell’istante del compianto la tragedia della perdita di un figlio.

Il corpo diventa il mezzo per raccontare l’esperienza emotiva di chi affronta la trasformazione del legame primordiale tra madre e figlio. La performance si fa grido e sussurro, fragore e silenzio, dando voce a un amore che trascende la perdita e che non cessa mai di illuminare".

Info: Teatro Rossini 0721387620, AMAT 0712072439, circuito vivaticket anche on line. Inizio spettacolo ore 21.

c. s.