Stabile: "Siamo partiti forte. Match sbloccato sin da subito"

"Davide è un ragazzo ambizioso, dalle importanti qualità a livello umano. Un ragazzo sempre a disposizione del proprio mister, che ci mette il cuore in tutto quello che fa e che sa stare bene con tutti". Si descrive in questo modo Davide Stabile, protagonista di questo avvio di stagione vissina. Classe 2004, autore di un gol e due assist nelle prime quattro in biancorosso, ha così analizzato la vittoria: "Contro il Livorno, proprio come pensato insieme al mister durante la settimana, siamo riusciti a partire subito forte, sbloccando la partita fin da subito. L’espulsione ci ha indubbiamente agevolato nel gestire la gara e nel disputare un’ottima prestazione. Tuttavia con la FVS il gioco si fa indubbiamente più spezzato ma ciò aiuta all’ arbitro a esser più preciso nelle proprie decisioni".

Uno Stabile che aveva già conosciuto Pesaro in passato ma che ora è pronto a conquistarla: "Ho vissuto un ritorno a Pesaro incredibile, questi primi mesi sono stati bellissimi. La Vis è una piazza importante che ti garantisce un perfetto processo di maturazione sia a livello sportivo che personale. In biancorosso oltre a ritrovare amici che già conoscevo ho avuto la fortuna di essermi integrato in un gruppo eccezionale, composto da tante brave persone, molto forti sul campo e che non nutrono invidia nei confronti dell’ altro. Insieme stiamo bene e ciò aiuta a vincere e trascorrere uniti delle piacevoli ma intense settimane di lavoro". Uno Stabile che dopo non essersi arreso alla sua prima esperienza poco positiva alla Vis sta ora realizzando tutti ciò che ha sempre desiderato: "Io a Pesaro due anni fa c’ero già arrivato in prestito ma nei primi sei mesi, arrivando a fine calciomercato, non ho potuto giocare poiché non iscritto in lista. In quel periodo con sacrificio e determinazione mi sono comunque allenato con il gruppo così da ritrovarmi a pieno regime nella stagione successiva. In quel momento però sono state compiute delle scelte che mi hanno spinto ad intraprendere altre strade e mi hanno fatto crescere sotto tutti i punti di vista. Ora finalmente sono qui e daro’ sempre il massimo per questi colori. In queste prime gare di campionato abbiamo sempre dato tutto ma rispetto alle nostre aspettative ancora non abbiamo il giusto carico di benzina nelle gambe".

Un sogno, quello in biancorosso, che per Stabile si è impreziosito contro il Livorno da una indimenticabile prima volta: "Il primo gol tra i professionisti mi ha provocato una emozione fortissima. Lo dedico a tutte quelle persone che mi sostengono come la mia famiglia e la mia ragazza".

Lorenzo Mazzanti