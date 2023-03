“Stacciaminaccia“ allarga gli appuntamenti Si inizia con le scrittrici Garilli e Vecchini

Stacciaminaccia espande il proprio cartellone e propone un finesettimana di anteprima. In occasione della sesta edizione, per la prima volta il Festival della letteratura per l’infanzia promosso dal Comune di Fermignano sarà anticipato da due pomeriggi di incontri e laboratori, l’1 e 2 aprile, con le scrittrici Elisabetta Garilli e Silvia Vecchini.

"Ormai Stacciaminaccia è una tradizione ed è sempre più conosciuto in Italia – spiega l’assessore alla cultura, Ubaldo Ragnoni –. Dato che Garilli e Vecchini sarebbero state occupate nel periodo del Festival, ma ci tenevano comunque a esserci, abbiamo colto l’occasione della Giornata internazionale del libro per l’infanzia per organizzare quest’anteprima". Stacciaminaccia si svolgerà dal 25 al 28 maggio, sostenuto da Sistema bibliotecario Alto Metauro, Associazione italiana biblioteche Marche, Unione montana Alta Valle del Metauro e Pro Loco Fermignano. La sesta edizione s’intitolerà “Io s(u)ono“: "Attraverso il tessuto dei suoni dentro e fuori di me, costruisco la relazione con chi c’è, sento, percepisco, mi metto in ascolto dell’umano e del non umano – spiega la direttrice artistica, Alice Toccacieli –. Con-suono, suono con, risuono, emetto vibrazioni, entro in risonanza, mi oriento, mi faccio un’idea del mondo, con o senza le parole. Per quanto riguarda l’anteprima, le due autrici, che hanno lavorato tantissimo con il suono e sviluppato percorsi di formazione, prenderanno spunto da libri scritti da loro per tenere dei laboratori con i bambini, alle 16, e conversazioni con adulti, alle 18: saranno “Tinotino Tinotina Tino Tin Tin Tin“ e “Musica per incontrarsi“ gli appuntamenti con Garilli, sabato, e “Prendere per la coda le cose che brillano" e "L’invenzione del silenzio“ quelli con Vecchini, domenica".

Gli eventi si terranno nella Sala Monteverdi, con ingresso gratuito e prenotazione consigliata al link https:anteprimastacciaminacciaiosuono.eventbrite.it. "C’è stata un’esplosione nella letteratura per l’infanzia, con una miriade di stimoli: noi vogliamo aiutare a capire dove stia la qualità – spiega l’assessore alle Politiche educative, Monica Scaramucci –. Per questo abbiamo strutturato Stacciaminaccia in due parti, una di formazione, curata da Francesca Genova e svolta a febbraio al centro congressi di Peglio, e una rivolta a famiglie e bambini. Con quest’edizione ci siamo voluti aprire al territorio e porteremo nomi di grande qualità".

Nicola Petricca